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貿戰與香港系列 - 回流篇
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新冠科技：九龍灣廠需添新機增產

【明報專訊】新冠科技有限公司總經理郭大杰表示，該公司最初只從事記憶體和處理器的貿易。2007年在九龍灣設立廠房，初時只是將外地輸入的記憶體晶片加工成為記憶體模組。但同年已開始接到一些代工生產訂單，為客戶「打板」以及組裝整件電子產品。之後十餘年，代工生產訂單都一直有增長，客戶包括英國、加拿大、日本、美國、香港的公司。

輸美產品擬在港生產

近月就有兩個港商新客戶透露，因為一向光顧的內地代工廠倒閉以及搬遷，所以將代工訂單轉交該公司。幾個月前，更曾有一家港資公司有意將大量訂單交給該公司，只是因為產能所限而未能承接。

原來那家港資公司本身已在內地設有大型廠房，廠內的生產線多達12條，只是因為美國對內地生產貨品加徵關稅，所以有意將部分輸美產品轉交給該公司代工。

但該公司的廠房不到6000平方呎，現有30多名員工分3班工作。以現有機器來說，剩餘產能已不多。再者，該公司也沒可能為了一個新客戶，而拋棄所有舊客戶。所以，他當時請對方等候多一會，待該公司在今年底購入一部最新的快速貼片機之後再詳談。

郭大杰表示，這部最新的快速貼片機售價高達500多萬元，速度比該公司現有的同類機器高出兩倍。該公司以新機更換舊機之後，剩餘產能將大增，屆時或許能夠應付到那家公司的部分需要。

[貿戰與香港系列 - 回流篇]

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