新冠科技：九龍灣廠需添新機增產

輸美產品擬在港生產

近月就有兩個港商新客戶透露，因為一向光顧的內地代工廠倒閉以及搬遷，所以將代工訂單轉交該公司。幾個月前，更曾有一家港資公司有意將大量訂單交給該公司，只是因為產能所限而未能承接。

原來那家港資公司本身已在內地設有大型廠房，廠內的生產線多達12條，只是因為美國對內地生產貨品加徵關稅，所以有意將部分輸美產品轉交給該公司代工。

但該公司的廠房不到6000平方呎，現有30多名員工分3班工作。以現有機器來說，剩餘產能已不多。再者，該公司也沒可能為了一個新客戶，而拋棄所有舊客戶。所以，他當時請對方等候多一會，待該公司在今年底購入一部最新的快速貼片機之後再詳談。

郭大杰表示，這部最新的快速貼片機售價高達500多萬元，速度比該公司現有的同類機器高出兩倍。該公司以新機更換舊機之後，剩餘產能將大增，屆時或許能夠應付到那家公司的部分需要。

[貿戰與香港系列 - 回流篇]