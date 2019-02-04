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貿戰與香港系列 - 回流篇
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PDSTE兩年前火炭設廠 近月訂單增七成

【明報專訊】PDSTE董事黃建熙、市場總監鄧詠詩在電子業已經工作了大約20年，親眼見證香港電子業大量北移。因為不希望香港喪失電子業，在幾名投資者的支持之下，他們在年前成立了該公司，並於2017年7月在火炭開設了一間面積2500多平方呎的電子加工廠。

該公司主要為客戶提供「打板」服務（又稱「線路板加工」，即是利用快速貼片機，為線路板貼上電阻、電容及各種晶片等），將完工後的線路板交回給客戶。有些客戶還會要求該公司代為組裝整件電子產品，該公司亦可以代勞。開業初期，因為很少人知道香港仍然有這種電子加工廠，訂單並不太多。但由今年初開始，訂單和查詢都顯著上升，近月營業額更按年大增六至七成。

申港產地證 助避美加關稅

近幾個月，更有好幾家港商和美國公司表明，因為美國對內地生產貨品加徵關稅，所以想將部分產品轉交給該公司生產。其中一間產品設計公司為美國客戶設計及提供汽車導航器。這家公司已提供了第一張訂單，委託該公司為1000件汽車導航器提供「打板」及組裝服務，現正在生產之中。

這間公司的負責人更和他們一起與工貿署的職員會面，入紙為該批汽車導航器申請香港的產地證明書。他們早前已獲工貿署告知，該批汽車導航器符合主要工序在香港發生以及本地附加值不低於25%的要求。此外，海關人員較早時亦已到訪該公司，相信該批汽車導航器在短期內就可以取得香港的產地證，並付運到美國。

這間公司的負責人已表明，若確定在香港生產可以避開加徵關稅，之後每個月都會向該公司提供3000至5000件汽車導航器的代工生產訂單，還可能再委託該公司代工生產一款細菌測試儀器。

除了該公司之外，還有幾間公司都有意將代工生產訂單交給該公司及申請香港產地證，包括一間初創公司。另外，有一間由本地外籍人士開設的公司，則將它自行設計的咖啡機的線路板的「打板」工序交給該公司，然後收回完工後的線路板，在其荃灣廠房自行組裝。

中港工資差距 沒有預期大

黃建熙和鄧詠詩表示，雖然香港工人的工資較內地高得多，但因為香港工人較為靈活，往往可以在兩三個崗位切換，故實際的開支差距沒有想像中那麼大。現時該公司共有8名全職員工，以及4至5名兼職員工。他們估計，開廠的投資有可能在明年回本，屆時可能會購入多一部快速貼片機，以增加產能。

[貿戰與香港系列 - 回流篇]

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