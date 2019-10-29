5G配件價高量少 港商回流本地製造 香港晶體：港免關稅 知識產權保障佳

明報記者 陳子凌、薛偉傑

「雖然美國並非主要市場，但貿易戰的影響屬全球性，今年歐洲訂單已跌40%，內地訂單亦減少30%」，李錦雄表示，訂單減少，預料今年公司可能虧損1000萬元，是公司20多年來首次見虧。

拒「賤物鬥窮人」 加快研發

香港晶體所生產的石英晶體儀器及測試技術均處世界前列，應用於汽車工業、網絡通訊、工業及消費民用電子產品等。李錦雄表示，電子業早在貿易戰前競爭已大，現在情况更嚴峻，甚至有內地廠商寧願割喉式減價，蝕錢接單去留客。面對這種情况，與其「賤物鬥窮人」，李錦雄寧可加快研發新技術及產品。

據李錦雄介紹，公司已經完成研發，並將於明年初推出新產品，包括5G基站所需要的GNSS同步時鐘，以及無人駕駛系統中與防止碰撞技術相關的高穩頻率同步器。李錦雄表示，5G與無人駕駛技術都是新世代產物，商機前景理想，而且其對時間、頻率的精準要求極高，這正是公司技術專長。「我們的同步器，誤差可以做到納秒（十億分之一秒）的精度，能達到這水平及可將之量產的生產商，世界上恐怕沒有多少個」，李錦雄自豪地說。

有了新產品，下一步便是生產的問題，如繼續在惠州生產，則仍然要面對關稅，如改在其他國家生產，一來他留意到同業也沒有遷廠打算，二來東盟等地區的生產技術和效率亦不及內地，因此海外設廠不在李錦雄考慮之列，反而因為另一些原因，令他決定把新產品的生產線遷回香港。

李錦雄解釋，5G信號由大基站傳導到小基站，大基站數量較少，對配件質量要求高，小基站剛好相反，因此供應大基站的同步時鐘不需要大量生產，而且單價較高，生產主要靠自動化，所以很適合在地小工人少的香港小批量生產。

高端港製造 中低端留內地

此外，李錦雄表示，公司在香港一直有研究團隊和生產設備，而且於香港生產除了免關稅，亦有足夠的知識產權法例保障，且員工在技術保密方面的意識比內地高，因此就順理成章在香港試產；至於小基站所需要的同步器就繼續在惠州量產。他的算盤是，日後高端產品香港製造，中低端產品則在內地生產。

誠然，李錦雄也認同，香港租貴人工高，並不是所有工業皆適合回流，而更重要的是，不論回流香港還是搬廠海外，「應視乎自己公司需要及行業競爭，不應只想着如何逃避關稅」。

[貿戰與香港系列 - 回流篇]