5G配件價高量少 港商回流本地製造 香港晶體：港免關稅 知識產權保障佳

【明報專訊】在中美貿易糾紛之下，東盟固然是港商搬廠熱門的選擇，但亦有人決定回流香港。從事高端石英儀器設備的香港晶體便將其高精密新產品的製作工序從惠州遷回香港，行政總裁李錦雄稱，除了考慮到初期產量不多，人手要求不高，又不用繳關稅之外，香港在知識產權的保障上也較理想。
明報記者 陳子凌、薛偉傑
「雖然美國並非主要市場，但貿易戰的影響屬全球性，今年歐洲訂單已跌40%，內地訂單亦減少30%」，李錦雄表示，訂單減少，預料今年公司可能虧損1000萬元，是公司20多年來首次見虧。
拒「賤物鬥窮人」 加快研發
香港晶體所生產的石英晶體儀器及測試技術均處世界前列，應用於汽車工業、網絡通訊、工業及消費民用電子產品等。李錦雄表示，電子業早在貿易戰前競爭已大，現在情况更嚴峻，甚至有內地廠商寧願割喉式減價，蝕錢接單去留客。面對這種情况，與其「賤物鬥窮人」，李錦雄寧可加快研發新技術及產品。
據李錦雄介紹，公司已經完成研發，並將於明年初推出新產品，包括5G基站所需要的GNSS同步時鐘，以及無人駕駛系統中與防止碰撞技術相關的高穩頻率同步器。李錦雄表示，5G與無人駕駛技術都是新世代產物，商機前景理想，而且其對時間、頻率的精準要求極高，這正是公司技術專長。「我們的同步器，誤差可以做到納秒（十億分之一秒）的精度，能達到這水平及可將之量產的生產商，世界上恐怕沒有多少個」，李錦雄自豪地說。
有了新產品，下一步便是生產的問題，如繼續在惠州生產，則仍然要面對關稅，如改在其他國家生產，一來他留意到同業也沒有遷廠打算，二來東盟等地區的生產技術和效率亦不及內地，因此海外設廠不在李錦雄考慮之列，反而因為另一些原因，令他決定把新產品的生產線遷回香港。
李錦雄解釋，5G信號由大基站傳導到小基站，大基站數量較少，對配件質量要求高，小基站剛好相反，因此供應大基站的同步時鐘不需要大量生產，而且單價較高，生產主要靠自動化，所以很適合在地小工人少的香港小批量生產。
高端港製造 中低端留內地
此外，李錦雄表示，公司在香港一直有研究團隊和生產設備，而且於香港生產除了免關稅，亦有足夠的知識產權法例保障，且員工在技術保密方面的意識比內地高，因此就順理成章在香港試產；至於小基站所需要的同步器就繼續在惠州量產。他的算盤是，日後高端產品香港製造，中低端產品則在內地生產。
誠然，李錦雄也認同，香港租貴人工高，並不是所有工業皆適合回流，而更重要的是，不論回流香港還是搬廠海外，「應視乎自己公司需要及行業競爭，不應只想着如何逃避關稅」。