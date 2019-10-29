中煤首3季溢利升35% 神華跌2.6％

中煤來自政府補貼收入減少

中煤雖然期內來自政府補貼等收入減少，由去年同期的1171.72億元，大降至首三季的319.88億元，但是主營的煤炭業務方面，商品煤產量及銷量分別達到771.6萬噸及1622.9萬噸，按年增長38.1%及33.1%，帶動整體營業收入按年增長22.2%，達942.38億元。當中煤炭收入佔751.56億元，按年增加26.34%；毛利則按年增長29.92%，達到244.27億元。經營現金流量淨額則按年增加0.8%至169.06億元。

神華方面，首三季的商品煤及煤炭銷量分別達2.14億噸及3.32億噸，按年減少2.7%及2.4%，並達到全年目標的73.8%及77.7%。但是該集團指出，受客觀不確定因素的影響，2019年全年的商品煤產量存在低於年度計劃的風險。鑑於第四季度受季節、安全環保檢查等因素影響，預計今年全年自產煤單位生產成本同比增長約13%。整體經營收入按年減少3.5%，只有1454.69億元，按年減少3.5%，主要與銷量下跌及平均售價降低有關。