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「超購王」亞盛首日僅升一成 開市勁升55%後高位回落29％

【明報專訊】公開招股超額認購高達751倍的今年「超購王」生物醫藥股亞盛醫藥（6855）昨日掛牌上市，不過最終表現未有如想像般火熱，收市升不足一成，大幅遜於早前暗盤升逾五成的表現。亞盛昨日高開53元，較招股價34.2元勁升55%，不過開市後股價即大幅回落，經幾次反彈也未能衝上，全日收37.6元，最終僅升9.9%，每手帳面賺340元。由開市高位計跌了29%。

明報記者 馬迪帆

不過在半新股中，亞盛昨日表現已經算出色。近日新上市的20隻新股中，昨日僅有3隻錄得升幅，另外兩隻分別為綠新親水膠體（1084）升0.82%，報1.23元；華營建築（1582）升1.2%。

登輝上周五首掛累跌37.8%

上周五掛牌的家用電器商登輝控股（1692）首日已經潛水，昨日再跌5.8%，報0.81元，累計跌37.8%。單日跌幅最為慘痛則是向中國際（1871）再跌15.6%，報0.65元，以及傲迪瑪汽車（8418）跌10.5%，報1.45元。又一大型新股即將來臨，內地最大奶粉配方製造商中國飛鶴本周日上載聆訊後招股文件，外電昨日報道，飛鶴計劃在港上市集資11.4億美元（約89.4億港元）。

內地奶粉商飛鶴將集資89.4億

消息人士透露，發售價將定於每股7.5元至10元之間，總計發售8.93億股，預測市盈率介乎12.2倍至16.2倍之間，公司上市後估值則會達85億至114億美元（約666.4億至893.7億港元）。根據彭博數據，同業之中，澳優（1717）預測市盈率為14倍，而蒙牛集團（2319）則為24.3倍。澳優昨跌3.7%，報10.88元；蒙牛升1.4%，報31.95元。

近日開始招股的則有兩醫藥股，生物製藥商東曜藥業（1875）及醫療器械製造商上海康德萊（1501）（見表）。東曜將作為未盈利生物醫藥股（即B股）上市，定價介乎6.55元至7.55元之間，入場費3050元，最多集資6.8億元。公司現時研發12隻藥物，其中核心產品抗癌藥物TAB008，與已上市的信達生物（1801）旗下IBI305屬同類藥物。後者自上市後受追捧，累計升近七成。

上海康德萊則為內地A股康德萊分拆子公司，公司產品以心血管介入器械為主，用於PCI手術，公司去年淨利潤按年升43%至5820萬元人民幣。

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