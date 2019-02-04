中電信首3季賺183.9億跌3.4%

瑞銀讚表現勝同業 維持「買入」

截至今年9月底止，集團首3季移動用戶數較去年同期升12.4%至3.3億戶，其中4G用戶數為2.75億戶，按年升19.5%﹔首3季手機上網總流量按年升84.5%，4G每户每月平均上網流量（DOU）達到7.6GB，平均每月每戶移動服務收入（ARPU）降幅較上半年有所收窄；固網電話用戶數為1.12億戶，按年跌5.1%；首3季有線寬頻用戶數為1.53億戶，按年增6.1%。集團指，寬頻接入收入降幅較上半年略有放緩，智慧家庭產品服務體系逐步構建，對寬頻綜合ARPU有積極作用。

中國電信昨收報3.45元，跌0.86%。瑞銀同日發報告指出，集團首三季盈利表現優於同業，雖然純利錄得按年跌幅，但主要是由於基數高所致。瑞銀預計，隨着國內電訊商的競爭漸漸緩解，中電信的收入將在未來幾個季度均有所增加，因此維持「買入」評價，目標價4.7元。