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中興上季多賺3.7倍

【明報專訊】中興通訊（0763）逐漸走出被美國封殺的陰霾，昨日收市後不單公布第三季度多賺3.7倍，更預告全年扭虧為盈。該股昨日升0.94%，報21.55元。

預告全年業績扭虧為盈

中興通訊表示，第三季收益按年升1.55％至196.31億元（人民幣，下同）；純利為26.57億元，按年升3.7倍；每股收益為0.63元。中興預告今個財年可扭虧為盈，估計全年盈利達43億至53億元，全年每股盈利1.02至1.25元；去年則錄得虧損69.83億元。

去年美國商務部封殺中興，最終雙方達成和解協議，中興需支付10億美元罰款外，相關事項亦導致集團出現經營損失及預提損失等，導致去年出現淨虧損，中興提到，今年第三季確認與萬科（2202）合作的深圳灣超級總部基地項目的相關收益，預計今年業績的按年增幅較大。

去年遭美封殺 需支付巨額罰款

中興又透露，截至9月底，集團全球獲得35個5G商用合同，與全球60多家運營商展開5G合作，5G端到端產品累計發貨達2萬台。消費者業務方面，旗下中興天機Axon 10 Pro 5G版在全球多國陸續發布，成為中國、北歐和中東第一部商用5G手機；5G室內路由器在中國、奧利地、阿聯酋等國市場正式投入商用。

中興前三季度研發投入達93.6億元，佔營業收入比例為14.6%，較上年同期的14.5%上升0.1個百分點。中興通訊表示，會繼續聚焦主業，提升市場佔有率。

相關字詞﹕扭虧為盈 盈喜 中興通訊 美國商務部 手機

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