百威近期新低 高盛建議買入

【明報專訊】百威亞太（1876）股價再跌4%，收報28.5元，較招股價27元僅高出5.56%，是自今年9月30日上市首日後最低。雖然股價續跌，不過仍然獲大行青睞。高盛昨日首次覆蓋百威亞太，認為百威值得有溢價，更指集團積極的品牌推廣及進入市場的能力，會為整個亞洲（尤其是中國及韓國）的啤酒業建立准入壁壘。該行又認為，隨着中國和韓國等國家的消費升級的趨勢持續，以及集團在東南亞、印度的滲透潛力，其泛亞洲（pan-Asian）的平台提供了難得的商機。
料內地市佔率可增至49%
高盛指出，中國啤酒行業利潤會在去年高達230億元（人民幣．下同），當中百威亞太的市佔率達42%，而華潤啤酒（0291）佔22%，另一啤酒商青島（0168）則以14%排第三（見圖）。該行預料，由於中國主要啤酒商在未來5年內會逐步減少，價格競爭亦會相對減少，而高端及超高端啤酒市場的擴張會令啤酒的平均售價進一步提高，因此整個啤酒行業市值將於2023年擴大至410億元，屆時百威亞太的市佔率亦會漲至49%，華潤啤酒佔25%，青島啤的市佔率會萎縮至12%。
高盛同時認為，百威亞太與中國的分銷商有保持長期合作關係，尤其是高利潤的夜生活渠道（如酒吧及夜店等），集團去年在夜生活渠道產品曝光率（sales exposure）為19%，高出行業平均水平9個百分點。高盛首予百威亞太「買入」評級，目標價37元。