百威近期新低 高盛建議買入

料內地市佔率可增至49%

高盛指出，中國啤酒行業利潤會在去年高達230億元（人民幣．下同），當中百威亞太的市佔率達42%，而華潤啤酒（0291）佔22%，另一啤酒商青島（0168）則以14%排第三（見圖）。該行預料，由於中國主要啤酒商在未來5年內會逐步減少，價格競爭亦會相對減少，而高端及超高端啤酒市場的擴張會令啤酒的平均售價進一步提高，因此整個啤酒行業市值將於2023年擴大至410億元，屆時百威亞太的市佔率亦會漲至49%，華潤啤酒佔25%，青島啤的市佔率會萎縮至12%。

高盛同時認為，百威亞太與中國的分銷商有保持長期合作關係，尤其是高利潤的夜生活渠道（如酒吧及夜店等），集團去年在夜生活渠道產品曝光率（sales exposure）為19%，高出行業平均水平9個百分點。高盛首予百威亞太「買入」評級，目標價37元。