MSCI：A股缺乏「質量因子」產品

報道表示，MSCI現時的最新模型，會以8個風格因子群，即價值、規模、動量、質量、收益率、波動率、成長性和流動性去作為分類標準。Oleg Ruban表示，目前A股以行業因子去衡量股票的方式較突出，但行業因子表現往往持續性短，相比之下風格因子的持續性會較長；他認為，風格因子當中，因應公司基本面去衡量公司質量好壞的質量因子，其相關投資策略在A股市場相對匱乏，但質量因子會愈來愈重要，因為隨着外資不斷加倉A股，因子表現可能會變化，未來A股投資者需要更加關注盈利質量和盈利穩定等，這是全球投資者更關注的。

A股做好 滬深指數兩連升

另外，A股昨日做好，三大指數高開高收。上證綜指以近全日高位收市，收報2980點，升25點，連升兩個交易日；深成指同樣連升兩日，最高見9802點，收市報9801點，升141點，兩市成交額5203億元人民幣。

創業板三連升，穩守1700點大關，收市報1704點，升29點。