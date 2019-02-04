北水20億掃貨 美團急升3.5% 小米錄5.16億淨買盤 夜期重上27000

明報記者 李哲毅

昨日北水湧港，淨買入由上周五的4.57億元大增至昨日的27.33億元。美團分別從滬深兩市錄得12.05億及7.49億元淨買盤，佔全日淨流入總額逾7成以上。吸資較少的小米則分別從滬深兩市錄得3.05億元及2.11億元的淨買盤。下月中旬將公布季績的騰訊（0700）則獲4.13億元淨買盤，升1.71%，收報322元，成功收復320元關鍵水平。恒指夜期昨晚持續向好，至晚上11時半報27,003點，高水112點。

臨近期指結算 好友主導大市

恒指方面，中美貿易談判有所好轉，友邦（1299）突然在昨早公布業績，帶動恒指最高曾升338點至27,005點，惟大笨象匯控（0005）中午所公布業績遜預期兼放棄明年股本回報率目標，限制大市上升動力。友邦升3.68%，收報77.5元，是升幅最大、貢獻恒指最多的藍籌，貢獻93點；匯控跌2.27%，收報60.25元，拖低恒指62點。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，臨近期指結算日，好友將主導大市，本周陸續有央行議息，加上中美貿易戰好消息逐漸被消化，預計恒指會在高位震盪。美團錄得強勁北水，但昨日仍為高開低走，阮子曦提醒，美團已累積一定升幅，若下月公布季績「唔夠驚喜」，股價將面臨沽壓。

耀才證券研究部總監植耀輝估計，短期內恒指將在27,000點上落，昨日恒指借勢反彈，但實際利好消息不多，一向內地四中全會的政治着墨較多，較少提出經濟策略，認為短期內市場會炒作個別業績股。

區塊鏈概念股 因習近平言論炒起

國家主席習近平提出要加快發展區塊鏈，一眾區塊鏈概念股炒上，獲加密貨幣交易所火幣集團入股的桐成控股（1611）大升20.8%，收報4.7元；而雄岸科技（1647）亦升18.6%，收報0.51元。