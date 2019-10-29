經濟
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撇除公允值變化 萬洲首9月實多賺9%

【明報專訊】萬洲國際（0288）公布，首9個月經生物公允價值調整前純利8.2億美元，按年升8.5%，生物公允價值調整後純利為8.74億美元，按年增加37%；生物公允價值調整前的每股基本盈利為0.0558美元；其他生物公允價值調整前的期內息稅折舊及攤銷前利潤為17.31億美元，按年增9.3%，收入為171.93億美元，按年增3.7%。

集團在首9個月的生豬出欄量為1597.7萬頭，按年增加6.5%，生豬屠宰量為4097.1萬頭，按年持平，肉製品銷量243.9萬公噸，按年持平。

來自中國收入按年增一成

其間中國平均生豬價格為每公斤17元人民幣，較2018年首9個月升34.9%，主因非洲豬瘟蔓延下供應減少。受豬價上升，首9個月來自中國收入達61.17億美元，按年增一成，但經營利潤7.09億美元，按年跌0.7%；美國收入95.39億美元，按年跌0.7%，經營利潤5.01億元，按年增23.4%；歐洲收入15.37億美元，按年增8.5%，經營利潤8500萬元。

按產品分類，首9個月肉製品銷量增0.3%，收入增0.6%，主因中國調高產品的銷售價格。經營利潤跌1.3%，因中國受原材料價格飈升拖累。期內，生鮮豬肉經營利潤升13%，上升驅動力來自大幅增長54%的中國業務，相反，美國和歐洲主要因生豬和豬肉價格之間的差異收窄，均出現經營虧損。

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