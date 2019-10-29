港跌雙位數 友邦第三季新業務價值升1%

料內地訪港客減續影響銷售

集團指出，香港業務第三季新業務價值錄得雙位數字跌幅，主要受累於7月及8月整體訪港旅客人數下降，分別跌6%及42%，雖然本港客戶需求仍然強勁，新業務價值錄得雙位數字增長，惟無法抵消中國內地訪港客戶的新業務價值下降，預料來自中國內地訪港客戶人數下降將繼續影響銷售。

高盛稱中國是友邦第三季增長最快的市場，第三季的年化新保費與第二季保持一致，由於比較基礎更容易，第四季或會加速增長；鑑於中國市場需求仍然強勁，預計中國的新業務價值增長於第四季將進一步加速。

友邦是最早獲准進軍內地保險市場的外資公司，最初限廣東、江蘇、北京、上海、深圳5個省份或地區，隨銀保監會宣布放寬外資保險公司及銀行准入條件後，友邦已獲批在天津及河北省石家莊開設營銷服務部，即其內地業務覆蓋地區已增至7個。集團指，天津市和石家莊新開設的營銷服務部早期業績令人鼓舞，在適當的時候將進一步擴展地域覆蓋範圍。

瑞信：續「跑贏大市」 維持目標價91元

友邦保險首席執行官兼總裁黃經輝表示，鑑於支持集團業務的結構性增長動力，以及過往在不同市場周期經營業務的經驗，相信區內各市場將長期受惠於中產階層人口迅速增長，保險產品需求將持續增長。

友邦季績公布後，瑞信繼續予「跑贏大市」評級，維持目標價91元。瑞信發表報告指，友邦股價已經從最高水平回落16%，長期價格已經形成，認為股價在70元水平是低位入市的好機會。但該行認為，香港已經失去未來中國內地訪港客戶新業務，中國業務的增長亦將放緩，以當前估值水平（74元）計可能還有不到10%的跌幅。報告顯示，瑞信對下半年中國新業務價值增長預測僅13%，較第一季的26%增長減少13個百分點。