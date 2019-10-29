棄股本回報率目標 財務總監：情况已變

邵偉信表示，去年訂立財務指標時的情况與現時不同，包括美元利率走向由升轉跌、參與的市場更為動盪，加上中美貿易戰和英國脫歐仍未有結果。臨時行政總裁祈耀年表示，會在明年公布全年業績時披露新的投資計劃。

第三季JAWS錄負數

另一個財務指標，是全年經調整收入增長率與支出增長率之差（JAWS）維持在正數。但第三季在支出增長及收入減少的情况下，JAWS錄得負2.43%，今年首3季維持正數2.2%。邵偉信認為第四季會保持穩定，預期全年能維持正數。

綜觀集團四大業務的第三季稅前利潤，除了規模較小的環球私人銀行按年上升32.26%至1.23億美元，其他皆錄倒退。俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務，按年下跌近三成至12.41億美元，零售銀行及財富管理按年跌18.15%至16.96億美元，工商金融按年跌11.16%至16.32億美元。

摩通：預期市帳率0.9倍 限制股價上行

摩根大通發表報告指出，匯控稅前盈利差過預期，主要是因為預期信貸損失比率上升，及淨利息收益率下降。該行認為匯控作為全球性銀行，會面臨宏觀經濟風險。有可能繼續發生的貿易戰，不利匯控的貿易融資的收入和減值撥備。英國脫歐後將不利英國的經濟增長、金融穩定和資產價格，不過因為脫歐進程並未明朗，因此未能準確地量度利好還是利淡。摩通認為，目前預期市帳率0.9倍並不吸引，限制股價上行表現，繼續給予「中性」評級，12個月目標價為69元。