香港前景增撥備 匯控季績遜預期 裁員規模恐擴大 倫敦失守60元

明報記者 歐陽偉昉

匯控第三季經調整稅前利潤為53.48億美元，按年下跌12.21%。經調整收入按年下跌1.62%，至132.67億美元，經調整支出按年上升0.8%，至75.48億美元，增幅高於收入。第三季純利按年跌23.8%至29.71億美元，中期息維持0.1美元不變。

中午公布業績 股價午市升轉跌

中午公布業績後，匯控股價在下午開市由升轉跌，最多跌3%低見59.9元，尾市收復60元報60.25元，跌2.27%。不過匯控在倫敦跌穿60港元，截至晚上10時報592.7便士（約等於59.7港元），跌4%。

集團在今年8月曾透露將在全球裁員約5000人，昨日表示未來會有機會增加重組開支。集團雖未有回應裁員1萬人的傳聞，但財務總監邵偉信表示，除原本「橡樹計劃」所涉及的7億美元遣散費外，明年還會產生一些額外的遣散成本。

祈耀年：香港是資源再分配受益者

臨時行政總裁祈耀年指出，未來將公布「簡化銀行」計劃的詳情，但重組開支主要出自歐洲及北美。至於會否在港裁員，祈耀年指香港將是資源再分配的受益者，強調集團今年首3季本港員工數目增加1000人至3.2萬人，集團會持續投資於香港。

資產質素方面，第三季經調整預期信貸損失急增，上升80%至8.83億美元，業績公告指出，考慮到當前於多個匯控經營業務所在市場的不明朗因素，預期信貸損失對遠期經濟前景仍較為敏感，因而可能會大量增撥準備。

留意小企業有壓力 會向客戶提供支援

邵偉信指出，其中增加9000萬美元，是反映應香港經濟前景預期惡化，經模型計算後所增加的撥備。香港經濟除了因為社會衝突影響旅遊、零售行業，亦因為中美貿易戰打擊香港的貿易，該行現時留意到小企業開始有壓力，會注意這些企業的變化，亦會向客戶提供支援。

雖然集團盈利表現下跌，不過在香港仍保持輕微增長，列帳基準稅前盈利按年上升1.34%，至30.17億美元，匯豐銀行淨息差與上季持平，維持2.05厘。對於今季首個月表現，邵偉信指在港存款龐大，對利率較敏感，1個月港元拆息平均比去季低0.3厘，是目前香港業務面對的最大影響。