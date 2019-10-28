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內地置業退休 宜選現樓

【明報專訊】哪裏是退休的理想地方？當然各有喜好，其中內地生活開支較香港為低，而且即使移居內地，也可以領取生果金。在內地退休最重要是有居所，事實上，在內地置業入場費較香港為低。惟以往在內地置業也不是易事，因為中央實施限購令。近期，中山放寬港澳人士置業，退休選擇又多一個。不過，在內地買樓最重要是留意發展商實力，避免買到爛尾樓，樓花當然較為平，但安全起見，選現樓或二手樓為上。

明報記者 龍彩霞

內地退休置業最重要是近香港，近年港珠澳大橋通車後，中山珠海都被吹捧為大灣區一小時生活圈。當然，港人計劃在大灣區退休生活時，必然會考慮到大灣區的整體醫療設施、政府的福利待遇，以及周邊的生活、交通配套問題，有些更會考慮子女的教育情况。在內地擁有廿多年投資經驗的沈永年博士表示，依據港人對退休生活的要求，綜合出在大灣區退休必須注意的三大秘訣，教大家如何能夠在大灣區享受最優質、最理想的退休生活，如何做到退而無憂。​

預先考慮患病時求診安排 可回港就醫

香港有完善的醫療服務，政府的醫療收費亦便宜。如選擇到其他地方退休，就先要了解當地的醫療服務及收費，最好預先考慮患病時的求診安排，例如返港就醫是否可行？如果有買醫療保險，就需要了解保障範圍在香港以外是否有限制。到其他地方生活，就要知道當地物價和匯價，如果當地的匯率較波動，就不妨考慮分批兌換當地貨幣，這可以減低匯率波動的風險。基於生活指數較低，過去有不少香港人移居到內地生活，不過，近年內地一些大城市的物價已上升不少，再加上人民幣升值，增加港人於內地退休的成本。離開香港，到內地或其他地方開展新生活，需要有周詳的計劃，並清楚知道當地的經濟、文化、交通、醫療、稅制、匯款安排和法律，不要草率行事。

思考香港網站發表報告指港人在內地置業有幾大疑問，首先在售樓處我們會常聽到這三個：均價、單價、總價。均價所指的是整個樓盤的房屋單價。單價一般所指的是某一個戶型、樓層的房屋單價。總價所指的是總房款。由於戶型、樓層、位置等因素有所不同，房源的單位也有所不同，總價有時候可能相差幾十萬。了解樓價之後，需要對房屋所在小區的基本情况多做一些了解，周邊配套其中主要包括交通配套、學校配套、商業配套、醫療配套、文化休閒配套等。

區域周邊配套要完善

通常開發商在樓盤開盤的時候就已經開始預售了，在售樓處一般也只能看到樣板房，所以在買期房的時候要問明白入住的時間和條件。入住時水電網絡等是否能夠正常使用，以及小區內保潔、綠化、排污、照明等設施是否正常使用。

除了樓盤整體的特點之外，對改小區中房型的特點也應該全面了解作對比，房源特點其中包括戶型特徵、面積、裝修特點、公攤面積、得房率以及購房有無折扣或者優惠等。

大灣區退休 交通便利

香港安老事務委員會主席林正財根據過往經驗指出，選擇去大灣區退休的港人最關心兩個問題，第一是看病醫療，第二是當地與香港的流通程度。前者仍是目前有待深化解決的領域，香港大學深圳醫院的模式最好擴展至廣東全省，而兩地不同的用藥、沒有互通的醫療紀錄、運送病人、血液及標本的通關等「小門」應在推動大灣區建設的過程中採取「特事特辦」繼續互通；後者則關乎子女赴內地看望老人和老人回港參與社交活動的便利程度，隨着大型交通基建相繼落成，此問題已基本解決。

[退休綢繆]

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