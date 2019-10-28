翠怡業主反價 實呎返1.6萬

明報記者 葉煜燊

自反修例風波開始後，屋苑交投量由6月份11宗，至7月僅錄2宗，按月大跌八成，其後一直維持個位數成交，上月平均實呎更大跌至14590元。美聯高級區域營業董事何勇方指，上月業主願意減價，令本月初氣氛稍為回升，呎價亦由上月14590元急彈12%，重上1.6萬元水平。何續指，政府放寬按揭後，屋苑的氣氛進一步改善，睇樓量急升近五成，刺激業主叫價企硬，議價空間由上個月約8%收窄至近日3%，同時調高叫價，較市價貴5%至6%，預期屋苑下月交投或重上10宗水平，樓價則平穩發展。

綠悠雅苑業主賠訂後加價易手

屋苑交投未見好轉下，區內卻現賠訂重售。中原地產高級分行經理楊麗珍稱，青衣綠悠雅苑1座低層F室，實用面積550方呎2房，原於本月20日以未補地價598萬元沽出，惟另一位買家有意加價購買，原業主即日賠訂約18萬元，同日將單位以未補地價638萬元易手，呎價11600元，帳面計即多賺40萬元或約6.7%。原業主2013年以未補地價339.2萬元購入，帳面獲利298.8萬元或88%。

海怡2房942萬沽

屋苑同類新高

私樓方面亦受刺激向上，中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島1座高層H室，2房實用529方呎，原業主原以1050萬元放售，放寬按揭保險後，終以942萬元成交，成交價創純2房戶歷史新高價紀錄，實呎17807元。翻查資料，對上高價紀錄來自今年4月，同類型單位33A座低層D室，實用521方呎，以938萬元成交，即上述成交較舊紀錄高4萬元或0.4%。原業主於2016年以830萬元購入，持貨3年，帳面獲利112萬元或13%。

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