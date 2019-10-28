高爾夫．御苑 飽覽高球景

明報記者 張允亭

攝影 林靄怡

已屆現樓的高爾夫． 御苑，位於青山公路古洞段88號。項目由8座分層住宅及25座洋房組成，共提供590伙；戶型多元化，以3房單位為主打，數目佔全盤近四成，其中分層單位現時尚餘約250伙待售，25幢洋房稍後以招標發售。

涵蓋分層開放式至洋房

發展商早前開放兩個現樓單位予傳媒參觀，其中經改動及連裝修的9座25樓A室，實用面積967方呎，屬3房2套連工作室及廁間隔，單位採法式典雅風格設計，玄關位置設有簡約風格的屏風，客飯廳以淺木色為主調，牆身以原木色併接黑色及金屬裝飾，客廳擺放淺色梳化及特色茶几，以色彩鮮明的窗簾及絲巾點綴，整體感覺瑰麗雅致。此外，客廳外連32方呎露台，盡覽一片綠油油的高球場景致。

飯廳擺放橢圓形的雲石餐枱，配以白色布藝座椅，而後方牆壁掛上的特色畫作，更提升家居的文藝氣息。廚房以長形開則，右邊的烹飪區設有曲尺工作枱及各類型品牌家電，包括煤氣煮食爐、微波焗爐、雪櫃及酒櫃等；左邊的備餐區則放有酒具器皿，旁邊的多層裝飾收納櫃亦放有名酒佳釀。

主打3房 佔全盤近四成

睡房方面，設計師將其中一個改裝成書房，靠窗放置書架及裝飾品，並於房間中央擺放書枱。另一個房間則設計成兒童睡房，鋪上色彩繽紛的地氈，放有嬰兒牀、動物玩偶及益智玩具。

主人睡房空間寬敞，放置雙人牀及衣櫃等大型家俬後，仍可三邊上落牀。主人浴室採乾濕分隔設計，同時備有浴缸和淋浴間。

另一個交樓標準示範單位為9座25樓B室，實用面積960方呎，同屬3房2套連工作室及廁間隔。單位客飯廳面積約220方呎，樓層高度達3.45米（約11呎4吋），空間感十足。

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