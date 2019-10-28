商舖放頂租兩月增12% 餐飲佔八成

若按地區劃分，截至10月21日，港島區放頂租盤共錄44個，佔總數逾三成，比8月底略增1個。新界區放盤較8月底增加1個，最新報36個放盤，佔約24.8%。九龍區放頂租個案為三區最多，最新報65宗，佔總數近四成半，比8月底的52宗大增13宗，升幅為三區之中最大。

美聯工商舖料數字續升

頂租個案中，超過八成為餐飲業，包括茶餐廳、非中式餐館、甜品店及酒吧。近月政治事件持續，而港鐵更多次提早結束服務，令部分食肆提早關門，以便讓部分員工可以趕及回家，進一步影響食肆生意額。然而，餐廳營運商仍然需要面對租金、食材及員工工資等成本問題，部分商戶認為生意難以維持，故將舖位放頂租。

除了餐飲業商戶外，放頂租個案也包括備受內地旅客歡迎的藥妝店及珠寶鐘錶店。美聯旺舖董事盧展豪表示，除中美貿易戰外，本港政治事件未見平息，令訪港旅客急挫，也令本港市民消費意欲下降。盧續稱，除放頂租外，不少飲食業商戶也同時放頂手，預計政治事件將持續影響市場，未來數月放頂租個案仍將上升。