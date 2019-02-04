經濟

香港地產

下一篇 上一篇

恆大·珺瓏灣 周四次輪賣225伙

【明報專訊】內房恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣，今日及明日進行首輪發售共325伙，發展商昨晚公布加推項目1期的3號價單，以及首度推出的項目2期1號價單，合共推出475伙，按最新上載銷售安排第2號，項目將於周四萬聖節（10月31日）次輪賣225伙。

增新界西北居民2萬元優惠

據價單顯示，1期新一批推出的單位位於第1座、第1A座、第2座及第2A座，間隔涵蓋開放式、1房及2房戶型，實用面積由202至437方呎，扣除最高11%折扣優惠，折實價由352.3萬至792.7萬元；2期新一批單位位於第5座及第5A座，涵蓋開放式至2房戶型，實用面積由222至461方呎，扣除最高11%折扣，折實價由365.5萬至835.3萬元。值得一提的是，發展商最新推出「新界西北居民置業優惠」，若買家為新界西北居民並提供住址證明，可享2萬元折扣。

明翹匯4日暫收3000票 超額12倍

另一邊廂，市場消息指，佳明（1271）發展的青衣明翹匯，上周六以折實平均實呎15,163元加推78伙後，過去4日累收逾3000票，按兩張價單共234伙計，超額認購約12倍。市場預料，項目將於日內上載銷售安排、本周內作首輪發售。

周末新盤沽122伙 按周升八成

周末兩日一手市場合共錄約122宗成交，較上周末的66宗成交，按周上升逾八成。當中，億京荃灣楊屋道映日灣沽出53伙，佔可推單位數量約55%，估計套現逾4億元；據成交紀錄冊顯示，該批售出單位成交價介乎379.3萬至3791萬元，其中第1座地下及1樓A室，屬連花園複式戶，實用面積2022方呎，以3791萬元成交，實呎18,749元。惟值得留意的是，該批單位均由發展商及其友好集團的員工、或親屬和朋友選購。

此外，會德豐（0020）將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI、9A期MARINI，周末分別沽出18伙及4伙，項目至今合共累售759伙，套現逾60.9億元。

相關字詞﹕恆大．珺瓏灣 柏蔚山 尚‧珒溋 上源 明翹匯

上 / 下一篇新聞

抗零售淡市 SOGO提前辦感謝周 較去年增加兩日 將提早開門迎客
抗零售淡市 SOGO提前辦感謝周 較去年增加兩日 將提早開門迎客
港集運商：「雙十一」生意增長料放緩
港集運商：「雙十一」生意增長料放緩
商舖被毁能否獲賠 官方未定性 險企未有定案
商舖被毁能否獲賠 官方未定性 險企未有定案
監管細節終出台 MaiCapital：助資金流入區塊鏈基金市場
監管細節終出台 MaiCapital：助資金流入區塊鏈基金市場
基金逾一成屬虛擬資產 受證監新規約束
基金逾一成屬虛擬資產 受證監新規約束
彭博黃智亮：放寬按保逢銀行收水 料樓價明年始回升
彭博黃智亮：放寬按保逢銀行收水 料樓價明年始回升
港商洪健雄：擬菲國建大型屋苑 近成本價售予基層
港商洪健雄：擬菲國建大型屋苑 近成本價售予基層
百達Bastianpillai：韓美電訊5G股 投資機會多
百達Bastianpillai：韓美電訊5G股 投資機會多
中手游產品儲備多 今明年盈利有支持 具IP遊戲龍頭優勢 內地規管成潛在風險
中手游產品儲備多 今明年盈利有支持 具IP遊戲龍頭優勢 內地規管成潛在風險
專家觀點
專家觀點
中央去年停批版號 手遊股一度暴跌
中央去年停批版號 手遊股一度暴跌
德勤黎嘉恩：3類企業齊轉差 清盤勢增 未來兩年不樂觀 隨時30年最差
德勤黎嘉恩：3類企業齊轉差 清盤勢增 未來兩年不樂觀 隨時30年最差
收緊借殼上市 白武士趨保守
收緊借殼上市 白武士趨保守
匯控季績今公布 市場料純利跌11%
匯控季績今公布 市場料純利跌11%
利華成衣輕資產運作 訂單反增
利華成衣輕資產運作 訂單反增
電商增長迅猛 生產線靈活配合
電商增長迅猛 生產線靈活配合
JS環球生活傳擱置上市
JS環球生活傳擱置上市
張兆聰：科網猛人接掌 Nike趁機吸
張兆聰：科網猛人接掌 Nike趁機吸
移民台灣 避服兵役
移民台灣 避服兵役
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：A股跑贏港股 Call滬深300
金子：A股跑贏港股 Call滬深300
張兆聰：收租股築底 太地較值博
張兆聰：收租股築底 太地較值博
蔡金強：物管＝空間服務＝發展藍海
蔡金強：物管＝空間服務＝發展藍海
潘啓才：已納港股通股份 較易殺出重圍
潘啓才：已納港股通股份 較易殺出重圍
李聲揚：基礎紮實 新地現價吸引
李聲揚：基礎紮實 新地現價吸引
謝偉銓：立法團聘物管 加強「三無」大廈支援
謝偉銓：立法團聘物管 加強「三無」大廈支援
沈永年：取得日本居留卡 福利多蘿蘿
沈永年：取得日本居留卡 福利多蘿蘿
黃德几：看好雅生活藉收購擴規模
黃德几：看好雅生活藉收購擴規模
伍禮賢：水泥股旺季 海螺績佳可吼
伍禮賢：水泥股旺季 海螺績佳可吼
許繹彬：世界格局趨混亂 做好防風措施
許繹彬：世界格局趨混亂 做好防風措施
陸振輝：退休後不攀比 要及時行樂
陸振輝：退休後不攀比 要及時行樂
陳增濤：Jean Chartron圍牆內Puligny-Montrachet
陳增濤：Jean Chartron圍牆內Puligny-Montrachet
謝紹榮：負利率政策成效受質疑
謝紹榮：負利率政策成效受質疑
陸振球：韓圜日圓交叉盤 測巿效果佳
陸振球：韓圜日圓交叉盤 測巿效果佳
陸振球：孳息曲線變陡斜 利銀行股
陸振球：孳息曲線變陡斜 利銀行股
林少陽：特朗普大選前攞彩 港股漸入佳境
林少陽：特朗普大選前攞彩 港股漸入佳境
技術取勝：煤氣處上升軌之上
技術取勝：煤氣處上升軌之上
潘迪藍：德拉吉卸任 留下重要「資產」
潘迪藍：德拉吉卸任 留下重要「資產」
蘇沛豐：中型銀行息差壓力較小 光行看4.1元
蘇沛豐：中型銀行息差壓力較小 光行看4.1元
李順威：日企基本面轉佳 日股追落後
李順威：日企基本面轉佳 日股追落後
劉思明：中糧肉食大成交破降軌
劉思明：中糧肉食大成交破降軌
何啟聰：憧憬北水買W股 Call美團小米
何啟聰：憧憬北水買W股 Call美團小米
瑞銀亞洲：平保尾季發威 進取Call 26011
瑞銀亞洲：平保尾季發威 進取Call 26011
摩根大通亞洲：績後趁低吸 平保購29649
摩根大通亞洲：績後趁低吸 平保購29649
周顯：到美國上市或主要為走資
周顯：到美國上市或主要為走資
何國良：社保助A股「機構投資者化」
何國良：社保助A股「機構投資者化」
何濼生：國企現况證中國非行國家資本主義
何濼生：國企現况證中國非行國家資本主義
王弼：不想移民 可考慮第二家園
王弼：不想移民 可考慮第二家園
曾淵滄：炒匯控 看股息
曾淵滄：炒匯控 看股息
湯文亮：收租難 收數更難
湯文亮：收租難 收數更難
陳永傑：降緩衝資本比率利經濟樓市
陳永傑：降緩衝資本比率利經濟樓市
廖偉強：放寬按保為樓市注新動力
廖偉強：放寬按保為樓市注新動力
布少明：本季豪宅表現或有驚喜
布少明：本季豪宅表現或有驚喜
李志成：放寬按保 二手添活力
李志成：放寬按保 二手添活力
郭思治．推介股份：中國國航（0753）
郭思治．推介股份：中國國航（0753）
梁冠業．推介股份：中國人壽（2628）
梁冠業．推介股份：中國人壽（2628）
李嘉廉．推介股份：置富產業（0778）
李嘉廉．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
盧楚仁：脫歐亂局遇上蘇格蘭獨立公投
盧楚仁：脫歐亂局遇上蘇格蘭獨立公投
匯璽60呎分租房 呎租233元 月租1.4萬招租 挑戰全港屋苑式分租房呎租紀錄
匯璽60呎分租房 呎租233元 月租1.4萬招租 挑戰全港屋苑式分租房呎租紀錄
本地薑過江龍紛參與 圖分一杯羹
本地薑過江龍紛參與 圖分一杯羹
十大屋苑兩日26成交 4年最旺
十大屋苑兩日26成交 4年最旺
商舖放頂租兩月增12% 餐飲佔八成
商舖放頂租兩月增12% 餐飲佔八成
高爾夫．御苑 飽覽高球景
高爾夫．御苑 飽覽高球景
翠怡業主反價 實呎返1.6萬
翠怡業主反價 實呎返1.6萬
內地置業退休 宜選現樓
內地置業退休 宜選現樓