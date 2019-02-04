恆大·珺瓏灣 周四次輪賣225伙

增新界西北居民2萬元優惠

據價單顯示，1期新一批推出的單位位於第1座、第1A座、第2座及第2A座，間隔涵蓋開放式、1房及2房戶型，實用面積由202至437方呎，扣除最高11%折扣優惠，折實價由352.3萬至792.7萬元；2期新一批單位位於第5座及第5A座，涵蓋開放式至2房戶型，實用面積由222至461方呎，扣除最高11%折扣，折實價由365.5萬至835.3萬元。值得一提的是，發展商最新推出「新界西北居民置業優惠」，若買家為新界西北居民並提供住址證明，可享2萬元折扣。

明翹匯4日暫收3000票 超額12倍

另一邊廂，市場消息指，佳明（1271）發展的青衣明翹匯，上周六以折實平均實呎15,163元加推78伙後，過去4日累收逾3000票，按兩張價單共234伙計，超額認購約12倍。市場預料，項目將於日內上載銷售安排、本周內作首輪發售。

周末新盤沽122伙 按周升八成

周末兩日一手市場合共錄約122宗成交，較上周末的66宗成交，按周上升逾八成。當中，億京荃灣楊屋道映日灣沽出53伙，佔可推單位數量約55%，估計套現逾4億元；據成交紀錄冊顯示，該批售出單位成交價介乎379.3萬至3791萬元，其中第1座地下及1樓A室，屬連花園複式戶，實用面積2022方呎，以3791萬元成交，實呎18,749元。惟值得留意的是，該批單位均由發展商及其友好集團的員工、或親屬和朋友選購。

此外，會德豐（0020）將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI、9A期MARINI，周末分別沽出18伙及4伙，項目至今合共累售759伙，套現逾60.9億元。