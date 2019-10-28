十大屋苑兩日26成交 4年最旺

其中，龍頭屋苑太古城剛過去周末不但打破對上周末「吞蛋」局面，更連錄4宗成交。有「上車樂園」之稱的天水圍嘉湖山莊亦於周末連錄8宗成交，為十大屋苑中最旺。

嘉湖本月60宗 近2年按月最多

連同周末的8宗計，嘉湖山莊本月已暫錄60宗成交，不但創今年單月成交量新高，更創自去年1月後最多成交量的月份。中原區域營業經理文家輝表示，屋苑新一宗成交位於樂湖居9座低層B室，實用面積633方呎，3房間隔，以626萬元售出，實呎9889元。新買家為上車客，受惠於新措施，可承造九成按揭，首期62.6萬元。原業主2008年5月163.88萬元購入上述單位，帳面獲利462.12萬元或約2.8倍。

宏福花園1028萬 膺全港夾屋王

除成交量大增外，屋苑更屢錄破頂價成交。青衣夾屋宏福花園新近有3房戶以新高價易手，榮膺全港夾屋王。市場消息指，宏福花園2座高層E室，實用面積706方呎，屬3房間隔，新近以1028萬元已補地價成交，實呎14,561元，成交價創屋苑新高外，更屬全港夾屋造價新高。

資料顯示，屋苑2座中層A室，實用面積712方呎，曾於今年6月初以1020萬元易手，為當時屋苑造價新高，即夾屋王成交價再推高8萬元或0.8%。原業主2013年以628萬元已補地價購入，帳面獲利400萬元或約64%。

昇悅居2房反價至915萬易手

同時，市場亦錄得反價成交。香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，西九四小龍之一的荔枝角昇悅居，2座高層F室，實用面積521方呎，屬2房間隔，原業主叫價900萬元放售，並獲新買家接洽，惟近日樓市回升，原業主決定反價20萬元或2.2%，經賣買雙方議價後，最終以915萬元成交，實呎17,562元。原業主於2012年以478萬元購入，持貨7年，帳面獲利437萬元或91%。曾續指，西九四小龍本月暫錄27宗成交，其中74%、即20宗成交為政府公布放寬按保後所錄得。