經濟

香港地產

下一篇 上一篇

十大屋苑兩日26成交 4年最旺

【明報專訊】雖然每逢周末示威遊行不絕，但政府公布放寬按保新措施後，刺激二手交投暴升。中原統計，十大屋苑連續兩個周末二手成交量急增，自上周錄得20宗，創下逾半年新高後，本周末錄得26宗成交，按周再升30%，並為4年來最旺周末。

其中，龍頭屋苑太古城剛過去周末不但打破對上周末「吞蛋」局面，更連錄4宗成交。有「上車樂園」之稱的天水圍嘉湖山莊亦於周末連錄8宗成交，為十大屋苑中最旺。

嘉湖本月60宗 近2年按月最多

連同周末的8宗計，嘉湖山莊本月已暫錄60宗成交，不但創今年單月成交量新高，更創自去年1月後最多成交量的月份。中原區域營業經理文家輝表示，屋苑新一宗成交位於樂湖居9座低層B室，實用面積633方呎，3房間隔，以626萬元售出，實呎9889元。新買家為上車客，受惠於新措施，可承造九成按揭，首期62.6萬元。原業主2008年5月163.88萬元購入上述單位，帳面獲利462.12萬元或約2.8倍。

宏福花園1028萬 膺全港夾屋王

除成交量大增外，屋苑更屢錄破頂價成交。青衣夾屋宏福花園新近有3房戶以新高價易手，榮膺全港夾屋王。市場消息指，宏福花園2座高層E室，實用面積706方呎，屬3房間隔，新近以1028萬元已補地價成交，實呎14,561元，成交價創屋苑新高外，更屬全港夾屋造價新高。

資料顯示，屋苑2座中層A室，實用面積712方呎，曾於今年6月初以1020萬元易手，為當時屋苑造價新高，即夾屋王成交價再推高8萬元或0.8%。原業主2013年以628萬元已補地價購入，帳面獲利400萬元或約64%。

昇悅居2房反價至915萬易手

同時，市場亦錄得反價成交。香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，西九四小龍之一的荔枝角昇悅居，2座高層F室，實用面積521方呎，屬2房間隔，原業主叫價900萬元放售，並獲新買家接洽，惟近日樓市回升，原業主決定反價20萬元或2.2%，經賣買雙方議價後，最終以915萬元成交，實呎17,562元。原業主於2012年以478萬元購入，持貨7年，帳面獲利437萬元或91%。曾續指，西九四小龍本月暫錄27宗成交，其中74%、即20宗成交為政府公布放寬按保後所錄得。

相關字詞﹕西九四小龍 昇悅居 宏福花園 太古城 嘉湖山莊 十大屋苑

上 / 下一篇新聞

抗零售淡市 SOGO提前辦感謝周 較去年增加兩日 將提早開門迎客
抗零售淡市 SOGO提前辦感謝周 較去年增加兩日 將提早開門迎客
港集運商：「雙十一」生意增長料放緩
港集運商：「雙十一」生意增長料放緩
商舖被毁能否獲賠 官方未定性 險企未有定案
商舖被毁能否獲賠 官方未定性 險企未有定案
監管細節終出台 MaiCapital：助資金流入區塊鏈基金市場
監管細節終出台 MaiCapital：助資金流入區塊鏈基金市場
基金逾一成屬虛擬資產 受證監新規約束
基金逾一成屬虛擬資產 受證監新規約束
彭博黃智亮：放寬按保逢銀行收水 料樓價明年始回升
彭博黃智亮：放寬按保逢銀行收水 料樓價明年始回升
港商洪健雄：擬菲國建大型屋苑 近成本價售予基層
港商洪健雄：擬菲國建大型屋苑 近成本價售予基層
百達Bastianpillai：韓美電訊5G股 投資機會多
百達Bastianpillai：韓美電訊5G股 投資機會多
中手游產品儲備多 今明年盈利有支持 具IP遊戲龍頭優勢 內地規管成潛在風險
中手游產品儲備多 今明年盈利有支持 具IP遊戲龍頭優勢 內地規管成潛在風險
專家觀點
專家觀點
中央去年停批版號 手遊股一度暴跌
中央去年停批版號 手遊股一度暴跌
德勤黎嘉恩：3類企業齊轉差 清盤勢增 未來兩年不樂觀 隨時30年最差
德勤黎嘉恩：3類企業齊轉差 清盤勢增 未來兩年不樂觀 隨時30年最差
收緊借殼上市 白武士趨保守
收緊借殼上市 白武士趨保守
匯控季績今公布 市場料純利跌11%
匯控季績今公布 市場料純利跌11%
利華成衣輕資產運作 訂單反增
利華成衣輕資產運作 訂單反增
電商增長迅猛 生產線靈活配合
電商增長迅猛 生產線靈活配合
JS環球生活傳擱置上市
JS環球生活傳擱置上市
張兆聰：科網猛人接掌 Nike趁機吸
張兆聰：科網猛人接掌 Nike趁機吸
移民台灣 避服兵役
移民台灣 避服兵役
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：A股跑贏港股 Call滬深300
金子：A股跑贏港股 Call滬深300
張兆聰：收租股築底 太地較值博
張兆聰：收租股築底 太地較值博
蔡金強：物管＝空間服務＝發展藍海
蔡金強：物管＝空間服務＝發展藍海
潘啓才：已納港股通股份 較易殺出重圍
潘啓才：已納港股通股份 較易殺出重圍
李聲揚：基礎紮實 新地現價吸引
李聲揚：基礎紮實 新地現價吸引
謝偉銓：立法團聘物管 加強「三無」大廈支援
謝偉銓：立法團聘物管 加強「三無」大廈支援
沈永年：取得日本居留卡 福利多蘿蘿
沈永年：取得日本居留卡 福利多蘿蘿
黃德几：看好雅生活藉收購擴規模
黃德几：看好雅生活藉收購擴規模
伍禮賢：水泥股旺季 海螺績佳可吼
伍禮賢：水泥股旺季 海螺績佳可吼
許繹彬：世界格局趨混亂 做好防風措施
許繹彬：世界格局趨混亂 做好防風措施
陸振輝：退休後不攀比 要及時行樂
陸振輝：退休後不攀比 要及時行樂
陳增濤：Jean Chartron圍牆內Puligny-Montrachet
陳增濤：Jean Chartron圍牆內Puligny-Montrachet
謝紹榮：負利率政策成效受質疑
謝紹榮：負利率政策成效受質疑
陸振球：韓圜日圓交叉盤 測巿效果佳
陸振球：韓圜日圓交叉盤 測巿效果佳
陸振球：孳息曲線變陡斜 利銀行股
陸振球：孳息曲線變陡斜 利銀行股
林少陽：特朗普大選前攞彩 港股漸入佳境
林少陽：特朗普大選前攞彩 港股漸入佳境
技術取勝：煤氣處上升軌之上
技術取勝：煤氣處上升軌之上
潘迪藍：德拉吉卸任 留下重要「資產」
潘迪藍：德拉吉卸任 留下重要「資產」
蘇沛豐：中型銀行息差壓力較小 光行看4.1元
蘇沛豐：中型銀行息差壓力較小 光行看4.1元
李順威：日企基本面轉佳 日股追落後
李順威：日企基本面轉佳 日股追落後
劉思明：中糧肉食大成交破降軌
劉思明：中糧肉食大成交破降軌
何啟聰：憧憬北水買W股 Call美團小米
何啟聰：憧憬北水買W股 Call美團小米
瑞銀亞洲：平保尾季發威 進取Call 26011
瑞銀亞洲：平保尾季發威 進取Call 26011
摩根大通亞洲：績後趁低吸 平保購29649
摩根大通亞洲：績後趁低吸 平保購29649
周顯：到美國上市或主要為走資
周顯：到美國上市或主要為走資
何國良：社保助A股「機構投資者化」
何國良：社保助A股「機構投資者化」
何濼生：國企現况證中國非行國家資本主義
何濼生：國企現况證中國非行國家資本主義
王弼：不想移民 可考慮第二家園
王弼：不想移民 可考慮第二家園
曾淵滄：炒匯控 看股息
曾淵滄：炒匯控 看股息
湯文亮：收租難 收數更難
湯文亮：收租難 收數更難
陳永傑：降緩衝資本比率利經濟樓市
陳永傑：降緩衝資本比率利經濟樓市
廖偉強：放寬按保為樓市注新動力
廖偉強：放寬按保為樓市注新動力
布少明：本季豪宅表現或有驚喜
布少明：本季豪宅表現或有驚喜
李志成：放寬按保 二手添活力
李志成：放寬按保 二手添活力
郭思治．推介股份：中國國航（0753）
郭思治．推介股份：中國國航（0753）
梁冠業．推介股份：中國人壽（2628）
梁冠業．推介股份：中國人壽（2628）
李嘉廉．推介股份：置富產業（0778）
李嘉廉．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
盧楚仁：脫歐亂局遇上蘇格蘭獨立公投
盧楚仁：脫歐亂局遇上蘇格蘭獨立公投
匯璽60呎分租房 呎租233元 月租1.4萬招租 挑戰全港屋苑式分租房呎租紀錄
匯璽60呎分租房 呎租233元 月租1.4萬招租 挑戰全港屋苑式分租房呎租紀錄
本地薑過江龍紛參與 圖分一杯羹
本地薑過江龍紛參與 圖分一杯羹
恆大·珺瓏灣 周四次輪賣225伙
恆大·珺瓏灣 周四次輪賣225伙
商舖放頂租兩月增12% 餐飲佔八成
商舖放頂租兩月增12% 餐飲佔八成
高爾夫．御苑 飽覽高球景
高爾夫．御苑 飽覽高球景
翠怡業主反價 實呎返1.6萬
翠怡業主反價 實呎返1.6萬
內地置業退休 宜選現樓
內地置業退休 宜選現樓