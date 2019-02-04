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匯璽60呎分租房 呎租233元 月租1.4萬招租 挑戰全港屋苑式分租房呎租紀錄

【明報專訊】共宅（Co-living）近年如雨後春筍般於本港各區出現，主打讓年輕人擁有屬於自己的私人空間。本報發現，有共宅營運商租用新入伙物業、南昌站匯璽單位作共宅，其中一個實用約60方呎海景房間，月租1.4萬元起，呎租高逾233元，挑戰全港屋苑式分租房間呎租紀錄。

明報記者

翻查資料，今年2月荃灣西海之戀10座中層B室，實用面積512方呎，屬2房間隔，業主以8300元租出細房，以實用面積49方呎計，呎租169元，創屋苑式物業分租房間呎租新高。

記者早前喬裝租客與營運上述匯璽單位「共宅」的營運商Hmlet聯絡，並到訪該單位。單位位於2A座高層，實用面積1327方呎，屬4房連雙套房及工人套房間隔。單位客飯廳及廚房可供租客共用，各分租房均可享海景，其中2個實用約60方呎的睡房，月租叫價1.4萬元，呎租高達233元；而2個套房單位月租叫價由2萬元起，以實用約160方呎計，呎租約125元。倘單位全數租出，月租收入共約6.8萬元。

月租1.4萬起 包水電煤WiFi

資料顯示，上述單位業主於2017年4月斥3562.8萬元買入，實呎約2.68萬元，單位可享海景，屬屋苑樓王級單位，住戶亦可享用會所設施。該名Hmlet代表指，單位分租房以租予單身人士為目標，男女均可，若租客的男、女朋友到其租用房間留宿亦可，男女朋友連續於單位居住7日或以上，須額外收費。月租包括水費、電費、煤氣及WiFi上網，另有職員每周為單位內公用地方如客飯廳及廚房等清潔；租客若須職員到房間內清潔，則需額外收費，而租期較長的租客可獲額外租金優惠。

享海景會所 目標吸單身客

事實上，近年入伙新盤成為不少共宅營運商的承租物業目標。Hmlet為新加坡共宅營運商，據該公司網頁顯示，現時在港共有53個共居項目，分佈於港島及九龍區，共宅單位大多位於單幢式舊樓內，月租最低由7500元起，位於西營盤第二街16號。該集團近月更「殺入」大型屋苑，於新入伙盤南昌站匯璽、鰂魚涌南豐新邨、天后維多利中心設共居單位。

據代理指，由於上述匯璽剛入伙時，放租單位大增，令租金受壓，成為共宅營運商可以遠低於市價承租圖利的機會。

中文大學經濟學系副教授莊太量分析指，即使反修例風暴下，樓價及租金依然高企，市場對入場費低的共宅房間需求強勁，吸引共宅營運商來港。莊氏亦指，業主租予共宅營運商，是各取所需。不過，隨着政府放寬按保後，情侶或夫婦合資以低首期上車，預計市場對共宅單位的需求或有機會減少。

相關字詞﹕莊太量 共居 匯璽

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