李志成：放寬按保 二手添活力

香港置業於施政報告公布後作問卷調查，收回351份有效問卷。調查發現，市民對施政報告態度正面，45%受訪者認為房策及土地政策沒有影響置業信心，有35.9%人認為置業信心增加，僅19.1%人認為信心減少，佔比最少。至於樓價走勢，近57.3%人認為未來12個月樓價將平穩向上，反映市民對後市仍具信心。

新房策公布前九成及八成按揭貸款上限分別為400萬元及600萬元，但近年600萬元或以下的放盤買少見少，令不少首期不足但供款能力不俗的置業人士轉投提供高成數按揭等付款優惠的一手市場。是次放寬按保樓價上限後，受惠的物業範圍顯著擴闊，讓市民有更多置業選擇。

一手方面，發展商在新房策公布後亦緊密部署推盤攻勢，繼掃管笏新盤開價後，青衣新盤亦以低市價開價搶攻，市場消息指，項目首日收近800票，首批獲超額認購約4倍，收票情况理想，相信新盤銷情不俗。值得注意的是，政府公布統計顯示，今年第三季落成量為4400伙，較第二季的4800伙減少約8.3%。本年首3季落成量10,100伙，僅佔政府預測全年落成量約五成，預期全年達標機會不大。

社會運動持續逾4個月，令近月二手氣氛較觀望，隨着房屋政策激活二手，預計2019年全年二手註冊量有望企穩4萬宗以上。面對一手空置稅即將實施，發展商料繼續積極推盤，預計2019年全年一手註冊量挑戰22,000宗，按年彈升近四成，兼創15年新高。

香港置業行政總裁

[李志成]