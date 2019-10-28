布少明：本季豪宅表現或有驚喜

現時首置人士會有更多二手樓盤源可供選擇，不必一定要去買一手新盤。值得注意的是，市場人士普遍將重點放在1000萬元或以下的物業，其實透過換樓鏈活化，相信部分業主將趁勢套現換樓，加上預期豪宅需求持續及發展商出貨意欲大，假如第四季部分矚目豪宅項目加快推售，豪宅表現同樣不容忽視，當中逾3000萬元豪宅板塊表現更為看俏。

回顧今年首3季樓市飽受中美貿戰懸而不決困擾下，逾3000萬元新盤銷情未算標青。綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，今年首9個月逾3000萬元新盤銷售量表現時好時壞，當中表現較佳的3月及4月分別售出約100個。隨着近期發展商加快推盤步伐，上月亦有豪宅新盤開售，發展商又提供吸引的付款辦法，刺激豪宅成交上升，9月份逾3000萬元新盤售出115個單位，較8月份大增近6倍，創13個月以來的新高。

據本行資料統計，預期第四季有機會推售的豪宅單位約942伙，相信在放寬按揭激活換樓鏈帶動下，會吸引本地客、內地客及海外資金繼續物色香港優質豪宅，相信今季逾3000萬元大額一手成交可望挑戰250宗水平，將較第三季的175宗高出約43%，樓價則可望平穩發展。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]