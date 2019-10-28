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廖偉強

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廖偉強：放寬按保為樓市注新動力

【明報專訊】由修訂《逃犯條例》引發的一場社會運動在過去4個月內，已導致本港各行各業走向蕭條，包括貿易、零售、旅遊、飲食及地產等，波及之處幾乎無一倖免！

社會運動窒礙市場信心，地產行業為香港經濟支柱，所受影響甚顯著。樓價至今雖未大跌，但過去數月成交量拾級而下，尤其二手市場，令地產代理生意苦不堪言。幸好在逆市下，發展商新盤願意減價開售，在需求帶動下仍可錄得一定成交。

地產行業可算是香港經濟的重中之重，賣地更是政府庫房主要收入來源；面對逆市，如果樓價持續下滑，恐再引發負資產的出現，骨牌效應下勢將波及其他行業。是次社會運動潛藏着社會的深層次矛盾，尤其在住屋方面，因為中國人傳統思想都喜歡購買磚頭，而覓得一個安樂窩，更加是大部分人的追求！有見及此，政府在今年的施政報告當中，都着眼於改善民生的措施上，尤以房屋政策及供應為重點。

施政報告當中，市場最關注的是放寬按揭成數，首置人士如果購買已落成的住宅單位，樓價在800萬元以內，可以申請按揭保險上限至九成，樓價介乎800萬至1000萬元，按揭上限放寬至最高八成。

降上車門檻舒怨氣

放寬承做按揭保險的樓價上限，無疑可以降低年輕人上車首期的門檻，藉以紓緩他們因為難以置業而產生的怨氣。相關措施亦有助釋出更多的購買力，為樓市注入新動力。正如筆者在上文提及，香港房地產乃本地經濟命脈，樓價的穩定及成交量的增加，亦具蝴蝶效應，可以帶動各行各業，使下行的經濟得以軟着陸；屆時待社會運動結束後，經濟可望加快復原，各行各業亦可重現曙光。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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