陳永傑：降緩衝資本比率利經濟樓市

金管局總裁余偉文宣布將香港銀行「逆周期緩衝資本」比率由2.5%下調至2%。作用是讓銀行在經濟好景時未雨綢繆，預留緩衝資本，以備在經濟逆轉時可以釋放緩衝資本，讓銀行繼續提供信貸支持實體經濟。經過數年來持續上調，這個比率已達到銀行風險加權資產的2.5%。

余偉文表示，經審慎考慮近期香港經濟周期的變化，決定按照機制將比率下調0.5%至2%。假設銀行貸款組合結構基本不變，這次下調可以讓銀行釋放約2000億至3000億港元的額外放貸額度。他期望銀行能善用這個空間，重點投放於支援中小企。

金管局行動有助中小企

金管局籌備設立的銀行業中小企貸款協調機舉行會議，與會代表包括香港銀行公會、9家主要銀行及按證公司。金管局重申，銀行應在本身信貸政策和風險管理原則容許下，盡力支持中小企融資需要。

本港近月來經濟顯著滑落，同期銀行同業拆息異常波動，部分存款比較少的銀行貸款變得審慎，對於中小企向銀行借貸造成不少掣肘，縱然取得貸款息率亦偏高。部分中小企東主為解決資金周轉，可能會將手上住宅等物業沽出，加上市况不佳，可能要劈價賣樓，加劇樓市跌勢。金管局行動有助中小企。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]