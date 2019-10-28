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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：收租難 收數更難

【明報專訊】我一向被開財務公司的老友笑我蠢，用咁多錢買樓收租，回報只得兩三厘，他們就唔同，借錢畀人買樓，雖然是不出名二按，但風險很低，因為一按只能夠最多借五成，二按借兩成根本沒有風險，而且利息高，好似做有抵押私人貸款，而且還有一樣，大家可能想都未曾想過，現在潮流興減租，但從來未聽過債仔要求財務公司減利息，老友講法絕對正確，我都覺得自己好蠢。

社運持續超過4個月，影響亦開始浮現，收租佬不但被租客要求減租，事實上收租亦變得困難，有收租佬話早知做財仔，現在不但收息沒有問題，而且不會被債仔要求減息，收租佬有所不知，現在收租難，收數更難。

在我小時候，有一個家境很好，但有9個老婆的長輩，當他自己介紹他的小老婆群給新相識朋友的時候，除了原配之外，其他都統稱二奶，並且經常對人說，當他百年歸老之後，他的身家分兩份，大婆一份，二奶一份，結果令到所有二奶都死心塌地，到了分身家當日，長輩並沒有食言，真的是大婆一份，二奶一份，不過二奶有8個人，好彩長輩的身家豐厚，即使餘下一半的八分之一都夠養老。

由於金管局有規定，令到現在做二按的業主都沒有登記，因為如果登記，銀行一定要客戶還錢，所以，市場上的二按大多數以私人貸款方式處理，究竟業主做了幾多個二按，財務公司並不知道，社運持續了幾個月，財務公司的二按開始拖欠還款，但是他們不擔心，因為在必要時，只要將二按登記，即是通知銀行向按揭客戶追收貸款，如果客戶冇得還就會拍賣他們所按的物業，銀行除了收回貸款外，做二按的財務公司亦可以收回全數，所以財仔並不急於追收貸款，只是讓利息複式滾存下去，直至危機出現，財務公司亦不知道。

欠租必要時可收樓 二按財仔隨時輸本金

特首林鄭月娥的新按保計劃推出之後，如只有一個二按的業主，可立刻趁機搣甩二按，但擁有多個二按的業主，新按保對他們沒有幫助，如果有能力的話，唯有繼續畀高息，如果沒有，任由財務公司處置。不過，財務公司亦不敢輕舉妄動，因為將二按登記，銀行一定會沒收物業公開拍賣，銀行一定可以收回貸款，但財務公司就未必可以，因為唔知道有幾多家財務公司提供二按，如果資不抵債的話，那些業主根本唔擔心，亦唔打算還息還本。

在市場上，有很多財務公司都是開業不久，根本唔識得怎樣追債，現在他們發覺收數比收租難得多，而且收租還有一樣優勝之處，在必要時可以收回自己出租單位，損失只是租金，而二按財仔損失的不單止是利息，可能連本金都收唔番。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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