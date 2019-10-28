曾淵滄：炒匯控 看股息

一般而言，股價與業績的關係不是直接的，而是間接的，業績是否符合大行預期才重要，有時業績很不錯的股份在公布業績後股價下跌，原來該股所公布的業績儘管不錯，仍然低於大行的平均預測，現在大行不看好匯控業績，若匯控業績如大行所預測，則屬於正常，若好過大行的預測，儘管比去年差，股價也可能上升。

數年前開始，匯控每年派息都很穩定，即每年約3.98元，派息穩定，就成了收息股，2016年初，買匯控收息，股息率近9厘，但是，當匯控股價回升之後，股息率就下降了，近一段日子，匯控股息率就介於6厘至7厘之間，當股價跌至股息率近7厘時，股價就出現支持力，相反，當股價升至股息率不足6厘時，股價就面對下調的壓力，股息率成了短炒匯控的標準。

今日匯控公布業績，不論業績如何我相信依然會派發0.78元的第三季度股息，匯控手上持有大量現金，因此派息非常穩定，這也成了匯控的基本戰略。

持有大量現金 料續穩定派息

中美貿易談判很可能為匯控帶來另一個春天，美國要求中國開放金融市場，而且是真正的開放，不是所謂大門開了，小門不開的開放，一旦中國真正開放金融市場，匯控肯定會全力進軍中國內地14億人的市場，大家不妨拿出一張匯豐印製的香港鈔票，看看鈔票上印的匯豐銀行的全名，那是「香港上海匯豐銀行有限公司」，匯豐就是在香港與上海起家的，中國內地市場一旦開放，匯控一定回家鄉。近幾年，匯控一直在收縮業務，賣掉一些海外的非核心業務，也許就是準備集中資金將來全力進軍中國。

倘內地金融市場大開放 可留意交行

匯控持有交行（3328）近20%股權，通過交行間接進軍內地市場，如果有一天中國市場全開放，匯控不再需要持有交行股票，那時，也許匯控會善價而沽，把交行高價賣給另一個財團，收回大量現金，自行在內地開展新業務。因此，交行也是另一隻很有潛力的股份，值得留意，中國金融市場一旦大開放，將有無窮無盡的機會。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]