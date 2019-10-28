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王弼：不想移民 可考慮第二家園

【明報專訊】有追看本欄的讀者，應該有留意到王弼最近很少個別股票（即冧把）的投資建議，正如我上周講過，目前是政治市，上市公司作的盈利預測，很多都會受政治局勢急促改變而變得不準確，所以現在投資個別股票，愈來愈像賭大細。

既然資產價格愈來愈受政治影響，那麼我們何不炒一些一向受政治主導的資產，預測反而較為容易。因此上周我建議每逢見紐約期油跌至每桶52美元水平，投資者可以建立好倉，結果期油上周五收56.63美元。上周紐約期油低位見52.85美元，周一至周四長時間處於53元水平，一周能有3.63美元（約7%）的回報，在這低息環境下算是不俗。上周五晚，期油曾調整至55.6美元，王弼正想Sell Weekly Put之際，市場卻因所謂中美貿易談判進展良好，帶動油價升破56美元，Sell不到Put，唯有等待油價回調到55元水平再作打算。總之，雖然全球經濟下行風險增加，但中東局勢愈見動盪，55元樓下的紐約期油，有一定的值博率。

英鎊是另外一隻很受政治主導的資產，上周本欄說，如果英鎊因約翰遜的脫歐方案被否決而大挫，會是增持的好時機。結果，方案真的被否決，英鎊匯價由兩周前1.3的高位，跌至上周五收市的1.283，跌是跌了，不過不算大挫。

英鎊待調整到1.25水平 才考慮吸納

目前因為工黨和保守黨內太多議員漠視公投結果，企圖取消英國脫歐，英國正上演一幕民意與國會敵對的憲制危機，哪有執政黨企圖大選，在野黨做盡一切阻止大選的怪事？看來英國脫歐鬧劇，會在未來3個月沒完沒了的上演，投資者也許可以待英鎊調整到1.25水平，才考慮重新吸納。我認為更好的指標，是歐元對英鎊調整到0.9的水平，或英鎊對美元跌至1.19這個「硬脫歐底」，不過，我們很難總在最低位撈貨，1.25開始吸納，可能比較實際。

上周五，我開課分析目前世界政治局勢，和某一些歷史事件對比。有同學在課堂後，問我如果沒有外國護照，不過又有小孩，想為他們的將來打算，可以怎樣做。他這樣問得我，證明如果現在要他放棄香港這個基地，遠走他鄉，對他來說的困難。

其實，最近身邊有許多朋友，他們都有問我應該走還是不走這個問題，其實我知道，走與不走，他們都已經有答案，大部分人都不想走，因為成本太高。對這些朋友，我都會這樣建議，其實，未必要花很多錢或時間（坐移民監）買一個外國國籍，退而求其次，可以選擇一個他們認為舒服和安全的地方，作為第二家園。

到心儀城市度假 先熟習環境

概念是什麼呢？就是有一天，他們認為非走不可，他們可以拿着行李，一些儲蓄，可以不工作，也可以舒舒服服的居住上一年半載。例如手持BNO的香港人，可以免簽證逗留英國6個月，期限臨近，可以到一到法國，然後再進英國境，又可以逗留多6個月。當然，這樣的所謂政治保險，都有一定的事前工夫要準備，如果揀定第二家園是英國，就要到當地選擇一個心儀的城市，一有假期，就到該地放假，熟悉當地地理和風土民情等。

就我的個案，日本富良野就是一個這樣的地方，如果我要到該地隱世埋名一兩年，我會絕對感到舒服和安心。當然，基於我在加拿大讀大學的背景，除了富良野外，北美洲許多大城市都可以作我安居的地方。曾在外國留學的朋友，要建立第二家園，確實比較容易。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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