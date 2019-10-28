何濼生：國企現况證中國非行國家資本主義

對於這種說法，復旦大學中國研究院院長張維為就力陳其非。他說中國行的是中國特色的社會主義，然而，國有資本的存在，國有企業的壯大，都是事實。Fortune Global 500當中，中國企業有109家，國營企業佔八成半。觀察家很難不作出中國奉行國家資本主義的結論。

只要是資本主義，不論是民間的還是國家的，都必以牟利為主要的目的，但社會主義則以服務國民為目的。一般來說，大多數的國企都有政策任務：如保就業、穩社會、照顧國家安全等。原則上，沒有政策任務的國企本來就應民營化。由於大多數的國企都有政策任務，國家會給國企一些優惠，如更容易並以較低息向銀行借款；有時更容許其享受市場上的壟斷等。我們當然不能排除有人從中漁利。事實上，國企不時爆出腐敗事故。有報道指2011年光明集團家具股份有限公司前董事長馮永明一個人就被控貪污近8億元。中央政府知道國企存在貪腐問題，並試圖力遏。

國企平均負債率降 企業資產升

對於有國企長期虧損，長期倚靠政府補貼或銀行續貸來續命，2016年至今據報已清理了2000間這樣的「殭屍企業」當中的95%。這些殭屍企業多存在於生產力過剩的行業，多年來苟延殘喘。國務院國有資產監督管理委員會以破產、重組、合併等形式處理，並減輕了很多國企總部的行政職能，以便讓它們更好應對市場帶來的挑戰。

中國國企近年經營狀况續有改善。2018年平均負債比率由2017年佔資產的68.1%下降至67.7%。全國國有企業資產較上一年升14.66%；總欠債則升13.92%。

現時中國國企改革進行得如火如荼。2018年9月國務院發文件要求國營企業的負債比率要在2020年底前比2017年底減低兩個百分點。

中國的態度是不會容忍沒有貢獻、不能財政獨立營運的國企。國企存在不是為了賺錢，所以中國行的不是國家資本主義。國企若能為政策目標服務，國家會樂於補貼，但補貼與否仍要看社會成本和社會效益。這就是中國特色的社會主義。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]