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何國良：社保助A股「機構投資者化」

【明報專訊】市場進入10月下旬，無論是指數波幅或是交易量亦悄悄地放慢下來。彷彿像在告訴大家，當前的市場已經找到了她的平衡點，除非市場出現未預知的因素，否則，要再有突破就不容易了。不同投資類別的投資者面對這種市場情景有着不同的體會，這正是所謂的「有人歡喜有人愁」。喜歡在波動市况中尋找機會的投資者，自然十分納悶，這樣市况沒法讓他們有足夠的上下空間去入市出市從而獲利。另一邊廂，有從事投資價內證的投資者，就希望市况波動小，好讓他們投資相關的指數或股票，不會大幅波動，在結算日股價可以安然在指定的上下限內，從而獲利。

花無百日紅，現在出現的一時平靜，在未來的一段時間，仍然有不少因素可以再讓市場出現波動。例如在本周，美國10月議息會議就會舉行，雖然，從債市數據倒推來看，市場共識已經對減息0.25厘沒有什麼懸念，而且，以聯儲局慣常的做法，當他們發覺市場共識跟他們可能出現的行動不符時，他們都會先行通過公開演說去有效引導市場，以免行動出乎市場意料之外而引發不必要市場震盪。因此，市場對此項事件的風險評估較低。

機構投資者比例增 助提升上市公司質素

另外，本周中國內地亦會舉行四中全會，在會議期間，雖然消息處處，但相信市場，特別是A股巿場，可能亦會因此受市場關注，不過，預期波幅亦不會太大。再展望11月，除了萬眾期待的亞太經合組織會議可能為市場帶來期望外，月中19日亦是對華為禁售令寬限期到期，這些亦將會成為進入11月，足以影響市場的重要話題。

另外，筆者看到一個有關全球及中國退休金的報告，當中有幾個特點值得跟讀者分享一下。首先，他們發現，退休金資產的規模會跟當地市場的機構投資者投資比例息息相關。以美國市場為例，在上世紀50年代，美國市場的機構投資者當時只佔整體市場的25%，但隨着往後退休金資產逐步增長和其他投資工具如基金投資的盛行，現時，機構投資者已經是美國市場90%。這種投資者的基礎是不少政府所夢寐以求的，因為他們長期投資的特點，一方面可以成為市場的穩定器，另一方面，他們的投資風格可以令上市公司的質素不斷上升，做就一個健康而運作順暢的資本市場，這亦是A股市場透過不同途徑來引入機構投資者的本意。

如果以政府相關的退休金資產規模來看，中國社保已經達到她的critical mass（足以產生影響的規模），跟全球的退休金資產規模相比，社保的3716億美元規模已經是全球第七大的退休基金。而且，預期其他形式的退休保障計劃亦會逐步增加規模，如果這些退休金可以以行業最佳守則（Industry Best Practice）來運作，A股的「機構投資者化」就可望實現！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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