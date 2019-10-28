盧楚仁：脫歐亂局遇上蘇格蘭獨立公投

前個星期當大家滿懷信心，期望首相約翰遜可以將和歐盟達成的方案交給國會表決，而英國國會亦破天荒自福克蘭戰役以來首次星期六開會表決，但這次會議卻給議員利凱輝的修正案打尖討論而更獲得通過，把約翰遜的脫歐方案擱置了。及後英國下議院更加拒絕加速審議約翰遜的脫歐方案，令約翰遜和歐盟所達成的脫歐方案沒有辦法在英國國會中審議。

歐盟眼見英國的混亂情况，隨即馬上開會討論給予英國押後脫歐的限期。相信歐盟會給予英國押後脫歐限期至明年2月，原因是今次約翰遜的脫歐方案估計也無法在英國國會中得到通過，需要足夠時間再討論新的脫歐方案。

約翰遜眼見大勢已去，憤怒地表示不會再和英國國會討論脫歐議題，並要求提早在12月12日舉行大選。只可惜，估計約翰遜要求提前大選所需要的三分之二票數仍差很遠，因為工黨黨魁科爾賓深知道自己民望低迷，絕對沒有可能在這次大選中獲勝，所以已經表明不會支持提早大選。約翰遜亦明白在這亂局下應該沒有辦法如期脫歐，因此他似有軟化迹象改口風接受延遲脫歐。

英鎊匯價早前由1.2200急升至1.3000，基本上是反映了英國可以在限期內有協議地脫歐，但在上星期的匯市交易員眼見脫歐亂局亂上加亂，亦看不通往後的發展，紛紛出脫手頭上的好倉，令英鎊匯價在高位顯著回調，並曾經一度跌破1.2800水平。

若果未來英國脫歐困局繼續得個「亂」字的話，估計會削弱交易員對英鎊後市的信心。若參考前首相文翠珊滿懷信心，拿着和歐盟達成的脫歐方案回英國國會表決的行情，當時英鎊由1.2400反覆上升至1.3400，但方案一再被英國國會否決，令英鎊走勢反覆下跌，並失守1.2000水平。

倘脫歐膠着 英鎊或下試兩支持位

現在雖然很大機會英國可以延遲脫歐，但關鍵的是到時能否最終可以通過到一個三方面大家都接受的脫歐方案，在這個層面上確實有絕對的難度。今次英鎊的調整暫時在1.2784有支持，但我估計應該很快便會失守，而再下試另一支持位1.2582。到時便要看有沒有正面的進展，若有的話可能會在此出現反彈。若到時仍是膠着狀態而沒有進展的話，估計會跌破1.2582支持位，而再下試另一個支持位1.2337。

在英國脫歐陷入亂局之際，蘇格蘭再度要求脫離英國獨立，而且情緒不斷高漲。根據蘇格蘭媒體在10月初報道，超過20萬支持蘇格蘭獨立的民眾在首府愛丁堡街頭遊行示威。蘇格蘭首席部長兼蘇格蘭民族黨黨魁施雅晴在10月中一再表示，會要求在年底前爭取明年再舉行蘇格蘭脫離英國獨立的第二次公投，因蘇格蘭民眾絕大多數支持留在歐盟。

蘇格蘭要求獨立 衝擊英金融市場

在8月初最新的民調顯示，受訪的蘇格蘭民眾當中，有46%支持獨立，43%則反對。如果剔除不回答或不會投票的受訪者，支持獨立的為52%，反對的為48%。估計在這脫歐亂局的最新發展下，蘇格蘭民眾支持脫英的正大幅增加。所以，正所謂一波未平一波又起，姑勿論英國最終是軟脫歐還是硬脫歐，估計蘇格蘭要求獨立的問題，會是英國政壇下一個計時炸彈，相信對英國的金融市場有絕對的負面衝擊。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]