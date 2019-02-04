摩根大通亞洲：績後趁低吸 平保購29649

美團（3690）及小米（1810）周一起納入港股通，美團上周五結束連跌3日的走勢，重上90元關口。輪場資金以部署美團好倉為主，截至上周五的3個交易日累計淨流入逾2500萬元。

如投資者認為港股通新貴效應有利美團股價，可考慮部署美團購證11662，行使價100元，實際槓桿約6倍，明年3月到期；淡倉可考慮美團沽證11734，行使價80.88元，實際槓桿約4.7倍，明年3月到期。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]