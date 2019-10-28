劉思明：中糧肉食大成交破降軌

恒指周初升上26844點回軟，周中跌至26491點已有支持，全周上下波幅只有352點，收報26667點，全周跌52點或0.2%；國指跌0.7%。大市日均成交686億元，低於60天平均一成多，交投疲弱。

左右港股走勢的內地A股，滬深300上周守住3870點（前周五10月18日收市價）爭持，未有進一步轉差，支持恒指國指表現。恒指同樣地守住約26400點，向上受制兩萬七關口，處於待變格局。

恒指向上受制兩萬七關

趨勢寬度方面，恒指國指成分股高於10天線比例，上周一度跌穿五成出現轉弱，但周五已收復；高於50天線比下跌，仍高達六成；高於20天線比保持七成水平。儘管短線呈現調整，中短線向好仍具寬度支持。

大市繼續做好，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率54比46，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔不足半成。不過，自10月10日以來，大市連續兩三日向好（升多跌少）後就有一日小回（跌多升少），近12日有9日向好，呈現反覆向好趨勢。全周計，上周升跌比62比38，表現比恒國指好；上周已連續3周升多跌少，對上一次為6月初至7月初，當時連續4周升多跌少。

行業上周普遍做好，更有不少展現強勢。本報數據庫追蹤的30個行業，上周下跌不足三成，軟件服務跌1.55%已是最差，行業有近四成股份上升；航空跌1.41%，全線下跌；零售及教育、紡織及服飾跌約1%，亦有四五成股份上升，下跌行業的股份非一面倒向淡。

中糧肉食有望上試3.5元

上升行業中，綜合企業受到大昌行（1828）獲提私有化而股價急升帶動，行業升近4%。豬肉股中糧肉食（1610）、雨潤（1068）升逾一成，拉動農業及水務行業升逾3%。其次博彩及消閒、本地零售服務、能源業升逾2%，有六七成股份上升。

中糧肉食上周五買盤積極，以大成交呈陽燭收市；該股已升穿4月延伸下降軌約2.7元，扭轉跌勢，並蓄勢挑戰3元阻力，一旦突破站穩，後市有望上試3.5元；短線回調料於2.75元有支持。

然而，要留意中糧肉食第三季生豬出欄量按年大減六成，鮮肉銷量跌近三成；雖然公司維持全年出欄量目標，但意味第四季將要按季大幅回升八成，未來要看公司執行力度。此外，疫情的陰霾、中美貿易談判對豬肉進口及養殖成本的影響，以及豬價飈升等外在不明朗因素眾多，都可能令中糧肉食的股價大幅波動，因此要注意風險及嚴守止蝕。

[劉思明 數據尋寶]