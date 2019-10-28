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蘇沛豐：中型銀行息差壓力較小 光行看4.1元

【明報專訊】中資股第三季業績暫時平平，我們的行業分析員原先估計內銀行業第三季純利按年增長7.5%，略高於第二季的7.3%。一方面，收入增速可能由於淨息差收窄而放緩，但淨息差收窄幅度料小於第二季。另一方面，信貸成本可能下降，支持盈利增長。我們估計內銀股估值於第四季仍有溫和上調空間，其中潛在利好因素是政府可能提前發行地方政府專項債，紓緩社會融資規模的下跌壓力。

一眾內銀股之中，我們偏好中型股份制商業銀行，因零售銀行業務較強、於利率市場化下淨息差下跌壓力較小、受宏觀經濟逆風影響較微。光大銀行（6818） 將於本周三（30日）公布季績，估計季度盈利增速逾10%，高於行業平均。光大銀行去年確立「打造一流財富管理銀行」的戰略目標，並提升金融科技應用。光行旗下「雲繳費」平台用戶及交易額在過去幾年激增，去年分別達到2.53億戶及2060億元人民幣，成為中國最大的開放式繳費平台。

雲繳費為光行業務帶來的貢獻主要體現在以下三個方面：（1）相關手續費收入（包括代理費及平台接入費）2018年貢獻1.6億元人民幣，按年增長159%，預計2019年將達到3億元人民幣；（2）繳費機構在光行開立結清算帳戶，帶來相應存款；（3）可收集大量客戶數據，並將平台客戶轉化為光行自有客戶。

光行股價近半年營造頭肩底利好形態，本月中突破頸線，近日整固仍守於頸線之上，量度目標約4.1元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]

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