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潘迪藍：德拉吉卸任 留下重要「資產」

【明報專訊】在上個月舉行的歐洲央行政策會議上，歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）通過降低利率及增加購買資產，引致軒然大波，遭到了管委會三分之一委員的反對。本來以為，臨別秋波的德拉吉在上周四主持最後一次政策會議時，會安靜一些，但從交棒的情形看來，在德拉吉的領導下，歐洲央行的反應職能已經發生了相當大變化。對於繼任者拉加德（Christine Lagarde）來說，德拉吉這項「資產」構成了巨大的挑戰，但德拉吉同時亦留下一家變革了的歐洲央行，令她較容易管理。

德拉吉已令歐洲央行成為歐洲貨幣聯盟的包銷商。當中最具體體現到這一點的，是他在2012年承諾採取「一切行動」、「不惜一切代價」以保存歐元這單一貨幣，並獲得授權在必要時動用暫時仍未使用的「直接貨幣交易」計劃（Outright Monetary Transactions, OMT），令歐洲央行可以通過正式的救助計劃，在二手市場，無限量地購買一個成員國的國債。透過令歐洲央行成為那個主權國家的最後貸款人，這種救助計劃修復了歐元區設計中的一個缺陷。

從前只關心通脹 今致力打擊通縮

德拉吉監督着歐洲央行由專注於對抗通脹的德國央行式機構，轉變成致力於終結通縮、不再那麼堅守教條主義的機構。在這場改革中，歐洲央行前首席經濟學家Peter Praet也是關鍵人物。

Peter Praet在Otmar Issing和Jurgen Stark這兩個德國央行的擁護者之後，擔任歐洲央行的首席經濟學家，令歐盟成員國大致認同，歐元區面臨的最大風險是陷入通縮漩渦。

德荷反對再量寬 小報「吸血殭屍」喻行長

歐洲央行的最新一籃子非常規措施顯示，在Philip Lane於今年6月取代Peter Praet擔任首席經濟學家之後，歐元區保持了政策連續性。為了應對經濟放緩及通縮壓力，Philip Lane提出了一個方案，當中包括在不設前提的基礎上重啟量化寬鬆。這個方案邁向令量化寬鬆政策以及負利率的使用制度化，以應對通脹令人失望地下行。但這個方案激起了歐洲央行管理委員會當中的鷹派的抗議。德國銀行行長魏德曼（Jens Weidman）在接受德國最受歡迎的小報《圖片報》訪問時，譴責了這個舉動。那篇文章更將德拉吉比喻成「吸血殭屍」，從德國國民的儲蓄戶口中吸走金錢。

荷蘭中央銀行行長Klass Knot亦發表了批評聲明，而歐洲央行董事會的德國Sabine Lautenschlaeger更辭職以表示抗議。更出乎意料的是，歐洲央行管理委員會中的法國委員Francois Villeroy de Galhau和Benoit Coeure都投票反對該方案，儘管兩人只是反對重啟量化寬鬆，而不是反對採取額外的刺激措施。

拉加德最重要任務是應付鷹派

這種強烈反彈提醒了我們，政治問題仍然是歐洲央行制定政策時的最終限制，即使財政政策也是如此。這是源於歐洲不同的經濟陣營乃依靠完全不同的理論框架來得出政策建議。

當量化寬鬆計劃遇到「資本鑰匙」的約束時，這類論點將會重新出現。而在此之後，當歐洲央行在購買主權債券時，亦會被迫作出一些抉擇。這約束是自我施加及可以更改的。然而，由於這規則是用來阻止歐洲央行陷入有目標的貨幣融資，若隨便改動，在政治上將會受到指控。這種迫在眉睫的政治殘局表明了，為什麼拉加德可能適合擔任這個職位。有些批評認為，拉加德缺乏正規的經濟培訓以及實戰的貨幣政策專業知識。

但實際上，詳細的政策工作是歐洲央行首席經濟學家以及其他職員的工作。很明顯，歐洲央行行長需要在貨幣問題上具有很高的素養，以拉加德之前曾經管理「國際貨幣基金組織」（IMF）長達8年的經驗，很難質疑她沒有這方面的能力。歐洲央行行長需要指導歐洲央行管委會，以及在歐元區層面的經濟政策辯論中表達自己的觀點。因此，拉加德的關鍵任務將是應付歐洲央行的鷹派，以保持其政策立場可信。

歐元區政策或逐漸轉向刺激經濟

在歐元區層面，她將必須傳達歐洲央行對於歐盟整體政策組合的看法。幸運的是，對她來說，至少在理事會成員之間已達成了一個一致的看法。這個看法就是，那些擁有財政空間的歐元區成員國政府（即德國）必須更好地利用這一空間。

這看起來肯定是一項艱鉅的任務，不能保證拉加德會成功。然而，考慮到她在國際貨幣基金組織中的角色需要她去說服（有時甚至是指導）一些國家的決策者應該怎麼做，她看來是合適的女性人選。因此，拉加德擔任歐洲央行行長之後，很可能會支持歐元區政策結構逐漸轉向刺激經濟增長的方向。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

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