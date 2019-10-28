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林少陽：特朗普大選前攞彩 港股漸入佳境

【明報專訊】傳統上，10月份向來是國際金融市場風高浪急的一個月份。本月至今港股恒指僅維持不足1500點的波幅，較9月及8月分別近1900點及2900點波幅大幅縮窄，日均成交金額亦回落至750億元樓下，觀望氣氛濃厚。然而，即使在目前極之低迷的市場氣氛之下，本月至今恒指仍錄得2.2%的升幅，反映港股在現水平，沽售壓力非常有限，只須小量買盤，已能將指數推高，展望下月港股表現，應可看高一線。

過去幾個月，本港經歷了1967年暴動以來最大的社會及政府管治危機。我身邊很多的朋友，即使平日是如何的理性冷靜，過去幾個月亦被社會的氣氛感染，終日寢食難安。然而，很多港人大概已忘記了一個大家不太願意面對的真相，就是無論本港經濟搞到幾差都好，我們都沒有資格與擁有14億人口的中國經濟「攬炒」，更遑論我們有能力影響全球的經濟及資金流向。即使我們每日掛在嘴邊的港股，本港經濟佔港股的比重，亦不過是兩成上下的水平，即使本港經濟再差，勇武派示威者其實連跟港股「攬炒」的能力，恐怕也力有不逮。

「攬炒」港股 力有不逮

投資市場每日都有人睇好，有人睇淡，人數多的一方，亦不保證一定正確。太過在意別人的看法，以及投入太多個人感情於社會運動上，只會令人失去了安靜及理智的能力。作為一個香港人，我當然亦有情緒起伏的時候，但由一開始，我就很清楚地再三提醒自己，無論這場運動如何發展，都絕對不能讓情緒影響我的專業判斷。

雖然代價很大，但是無可否認地，過去幾個月其實是很多港人一生中一次極之難得的機會，讓我們鍛鍊自己的獨立批判思考，以及在重大的社會心理壓力之下保持個人心理平衡的能力。事實上，這場社會運動發展至今，已差不多有半年時間，無論抱持何種政治，大家亦應該是時候冷靜下來，思考自己以及社會未來的道路，應該如何走下去，一味的武力鎮壓，以及一味的破壞社會秩序，都不可能是社會長治久安之計。

雖然很多香港人過去幾個月的表現，確實讓全世界都大吃一驚（大吃一驚，因為之前我們在全世界的眼中，都是奉公守法、謙和有禮，熱愛和平的一群），但是即使到了今天，我仍然對香港人能夠最終重拾理智坦誠對話，有充分的信心。

正如前文所述，本港經濟只佔港股一個微不足道的比例，因此筆者對後市看法並不悲觀，前設其實毋須本港政局回復6月9日之前的狀態，假如上述主觀願望好彩成真的話，亦不過是錦上添花。

愈近大選死線 達貿易協議誘因愈大

本欄過去已多次重申，真正影響港股後市的最大變數，一直都是中美關係。考慮到明年美國將進入大選年，為求連任不擇手段的特朗普，愈是接近大選死線，愈有誘因與中國盡快達成貿易協議，好讓他在選民面前「攞彩」。從這角思考角度出發，港股不單在剩餘的兩個月內不應睇淡，明年美國大選之前的發展，亦有頗大機會是漸入佳境。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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