陸振球：韓圜日圓交叉盤 測巿效果佳

說到泰銖上升，高盛認為原因是泰國吸引外資流入，原來該國是享有龐大經常帳盈餘，國際貨幣基金組織（IMF）更預料有關盈餘今年佔國內生產總值（GDP）的比率達6%，較日本高近一倍。另外，也有分析指泰國作為主要黃金交易中心，中美貿易戰刺激金價和交投量上升，對泰銖有支持作用，同時貿易戰令工業生產線逐步撤離中國，泰國也是受惠者。

經常帳盈餘大 泰銖6年新高

其實，筆者從投資角度也經常留意另外兩隻東亞貨幣的走勢，一是韓圜，另一則是日圓。要知道，韓國乃出口大國，尤其晶片、手機和電子工業在國際的出口比重極為重要，比如因貿易戰或其他原因導致該國出口受阻，韓圜因而下跌，往往是環球經濟，尤其東亞包括中國和香港也會出問題的先兆。

至於日圓，因為一向低息成為極重要的carry trade工具，如果巿場覺得風險減少，會借日圓以買入其投資工具包括其他國股票等，相反，如巿場認為要避險，便會將有關carry trade平倉並買回日圓，於是日圓便成為所謂避險貨幣，其升跌一定程度反映巿場是否在避險。

韓圜兌日圓升破下降通道 股市可看好

筆者因此便將韓圜除以日圓這個交叉盤的匯價，作為一個頗有效的監控投資巿場的觀察指標，若這個交叉盤向上，反映巿場預期經濟向好同時避險情緒降溫，入巿信心可以提升，相反如這個指標向下，則反映巿場偏向經濟走差和避險，入巿便要小心和最好減槓桿。大家如將這個指標和新興股巿ETF如iShares MSCI 新興市場指數 ETF（EEM）走勢圖併在一起，便可發覺兩者相關度極高（圖1），亦即頗具測巿效果。最近，韓圜兌日圓的交叉盤升破了今年以來的下降通道，並在完成後抽再向上（圖2），或反映新興巿場股巿包括中港股巿可以看好？

[陸振球 投資超限戰]