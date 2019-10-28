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謝紹榮：負利率政策成效受質疑

【明報專訊】近期恒指因月初超賣而反彈，逼近100天移動平均線(約27030點) ，阻力漸大，成交未見配合，恒指有行人止步迹象。

恒指自8月份起便呈上落市格局，10月份更加只是「乾升」。每次藍籌股乏人問津之際，便是二三線股發威之時，而今次也不例外，下半年最具人氣的，首選「三六滾一滾」，股價還未企穩，投行便上調目標價過百元。恕老生常談，這類基金追捧的股份，升跌波幅都可以很大，入場者切忌心雄，必須緊守止蝕位。

本周二、周三美國聯儲局議息，市場預期減息機會極高。提到聯儲局，當然不能不提聯儲局主席鮑威爾對家美國總統特朗普。特朗普於香港時間上周五於Twitter發文，表示聯儲局假若不降低利率便等同失職。他指聯儲局「加息快、減息慢」，又指美國競爭對手，例如德國及其他國家借錢還能獲得回報。

顯而易見，他企圖以「失職」逼鮑威爾就範，再借近期法國發行負利率國債一事，曲線讚揚歐洲央行行長德拉吉的負利率政策，連消帶打譏諷鮑威爾後知後覺。也許這跟特朗普曾從事演藝事業有關，他的言論跟美國卡通劇集《衰仔樂園》（South Park）一樣富娛樂性。

德拉吉將離任，將國際貨幣基金組織（IMF）前總裁拉加德接任歐洲央行行長。上周四歐央行議息後宣布維持利率不變，重申下月起每月淨買債規模200億歐元。交替在即，拉加德會否延續負利率寬鬆貨幣政策成焦點。

負利率寬鬆貨幣政策雖成功化解2010年歐債危機，並曾令歐洲多國經濟增長逐步回升，帶動就業市場，不過同時亦令歐洲房地產市場價格攀升。負利率政策一直備受爭議，其經濟成效隨着近期歐洲經濟增長放緩而受到質疑。

單靠寬鬆貨幣政策 實體經濟難受惠

事實上，如果單靠寬鬆貨幣政策，歐洲多國政府不作出相應經濟改革的話，所增加的市場貨幣供應量，長遠只會令到歐元區各成員國負債率上升，以及引來更多投機活動和資產價格上漲，反而實體經濟則難以受惠。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]

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