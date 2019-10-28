陳增濤：Jean Chartron圍牆內Puligny-Montrachet

「石碳巖拱門上寫着的Chevaliers-Montrachet是Puligny-Montrachet的五個頂級園之一。圍牆裏的又叫做Clos des Chevaliers，是我們酒莊的一個Monopole（獨佔園）。這個葡萄園就在這個叫Montrachet的小山腳下，比其他的葡萄園風土有更多的石碳巖。」除了葡萄園的名字，拱門上還刻有Chartron，他家族的名字。還有另一個名字Dupard，即酒莊的開創人，在1873年當他是村長的時候，首先把當時最有名氣的葡萄園Montrachet的名字加在村莊名字Puligny後面。到今天，Montrachet是世界上最昂貴的干白。

「斜對面的圍牆內是一級園Le Cailleret，東邊貼着它圍牆的是一級園 Les Pucelles。」

新一代跳出濃厚橡木味道影響

遠在六世紀，就有克呂尼修道院（Abbeys of Cluny）及西篤修道院（Abbeys of Citeaux）在當地落戶生根。就是修道院的修道士，通過漫長的實踐和對大自然的觀察，在最適合種植葡萄的土壤上還建築了圍牆，以防野獸來偷吃果實。現在卻是勃艮第紅酒的歷史一部分，不停的提醒來此朝聖的紅酒愛好者，時間已經流逝而記憶卻到處可見。甚至葡萄園的名字，也是記憶的一部分。據說是中世紀的一個貴族分給兒子和女兒的土地，法文Chevaliers是騎士的意思，Les Pucelles是少女或處女，名字留下了生活的痕迹。

由於花了不少時間聆聽莊主Jean-Michel Chartron細數家珍，反而品嘗這些名聞天下的風土紅酒有些草率。酒莊在釀酒過程的發酵都在橡木桶裏進行，新的一代已經跳出美國酒評家羅拔派克喜愛橡木桶的濃厚味道的影響，就是頂級園一級園的紅酒釀造，最多也只用四成的新橡木桶，其餘用一年甚至是五年的舊傢伙。酒莊釀造出最具代表的Puligny-Montrachet，我也沒有碰到失望和尷尬。

撤換特首 事必有因

無論是國內的網上媒體，或是來自倫敦消息靈通的《金融時報》，報道了香港特首林鄭月娥將被撤換的消息，但中國外交部卻出面闢謠。香港陷在史無前例的社會動盪，轉眼就快5個月。作為世界級的金融中心，作為中國唯一的世界金融中心，平時卻有意無意間忽視了香港對於這世界第二大經濟體的重要性。尤其是此刻中美關係處於難以承受的低潮，香港經濟的繁榮對經濟崛起中的中國攸關重要。消息如空穴來風，事必有因。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]