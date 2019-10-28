陸振輝：退休後不攀比 要及時行樂

對於原來71名的平凡者來說，他們除了兩人去世外，有些已經成為了成功人士，有些依然故我過着平凡的生活，有些情况甚至比以往更差，但這些人的再次回覆都是非常幸福。另一方面，在另外50位當年自認非常幸福的成功人士之中，只有9人仍然意氣風發，其他有的覺得生活已經下降到極為平常，有些更變得十分潦倒，甚至有兩人回覆說十分痛苦。兩組非常幸福的人，20年後竟然有如此巨大的分別，究竟所謂何事呢？

在多番分析之下，結果發現，人的幸福密碼是這樣的：「所有靠物質支撐的幸福感，都不能持久，都會隨着物質的離去而離去。只有心靈的淡定寧靜，繼而產生的身心愉悅，才是幸福的真正源泉。」

其實在中國的古語中早有名言：「知足者貧亦樂，不知足者富亦憂。」在滾滾紅塵中，退休者已經多番打拚，如果在退休之齡還要在斤斤計較的話，就有可能令自己墮入一個遠離幸福的圈套！因此不要攀比，要及時行樂，就是退休者最佳的選擇方向了。

《退休做中產》作者

[陸振輝（聽琴的牛） 優游歲月]