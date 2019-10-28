許繹彬：世界格局趨混亂 做好防風措施

市場氣氛稍微改善，更掀起一場新股熱潮，整個10月有24隻新股緊密排隊上市，當中大部分股份在暗盤交易或掛牌當日均錄得升幅，個別股份升幅更高達218%。然而，筆者亦觀察到不少股份亦在一輪「喪炒」之後急瀉，在筆者執筆之際，更已有9隻股份跌穿上市價，其中快餐帝國（1843）更是上演一場峰迴路轉，在掛牌當天（23日）開市一小時股價迅速炒上近兩倍，隨後不足一小時曾狂瀉逾六成，若部分散戶不幸高追而未能沽貨更蝕5000元；向中國際（1871）、世紀聯合控股（1959）及FriendTimes（6820）更在上市後跌破招股價40%。筆者認為，在芸芸新股中，部分股份確是集資額細且行業獨特，但亦有部分股份的基本因素並無太大優勢，因此投資者須審慎選擇。筆者已多番強調，入手新股的投資者在有利可圖之時便要盡早獲利，切勿一時衝動盲目高追。

中美競爭摩擦白熱化

雖然新股熱潮重臨，但觀乎近日的大市氣氛似乎變得較為審慎，大市成交金額亦有收縮，皆因市場缺乏利好消息加持。IMF狠削香港今明兩年的經濟增速預測，分別至0.3%、1.5%，更指若本港社會矛盾繼續加深而未能平息，或會演化為亞洲區內經濟風險之一；而亞洲經濟體增長放緩速度亦將較原預測更嚴重，包括中國及韓國等。本港自身問題仍存很多不確定性，即使市場不時出現消息，卻始終無法令投資者興奮起來。

另一方面，雖然近日中美談判氣氛看似良好，能達成部分共識簽署協議的消息已甚囂塵上，不過中美關係未必如想像中樂觀，尤其在經濟上兩國是彼此最強大的競爭對手，而且政治意識形態上亦有不同，一連串輿論風波，更是激起兩國人民及企業的矛盾。

在更廣的層面上，美國民主、共和兩黨個別參議員推動禁止美國資金投資中資企業的法案，並要求一個聯邦退休基金退出追蹤MSCI中國指數。雖然現階段而言此法案的可行性不大，因為據高盛統計，美國投資者透過各窗口持有中國股票投資總額約7850億美元，數字之大牽連甚廣；但隨着保護主義抬頭，相信兩國的競爭和摩擦會愈趨白熱化。加上觀乎近年世界局勢的變化，經濟開始步入衰退，政府無力挽救令人民怨聲載道，未來整個世界格局只會愈來愈亂，君不見現時各國掀起示威浪潮？因此，筆者在此奉勸各位投資者在資產配置上小心部署，做好防風措施，於未來的亂世之中求存。

耀才證券執行董事兼行政總裁

[許繹彬 港股通才]