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伍禮賢：水泥股旺季 海螺績佳可吼

【明報專訊】上周港股仍處整固格局，大市在27000點關口前卻步，走勢缺乏方向。脫歐前景未明，加上美國聯儲局議息在即，投資者情緒表現審慎。國際銀行股表現強勢，匯豐控股（0005）、渣打集團（2888）股價出現連續上升，其中渣打更連續11日錄得升幅。內銀股持續獲北水垂青，四大內銀股上周股價均創出近期新高。另一方面，中國移動（0941）、中國聯通（0728）等電訊股公布季度業績表現不及市場預期，拖累電訊股整體股價走勢表現疲弱。內地有機會將網絡遊戲管理寫入《未成年人保護法》，市場再度憂慮政策風險對騰訊控股（0700）帶來不利影響，騰訊失守320元。

在消息面沒有重大變化之下，預期下周恒指仍以區間整固為主。一方面，目前指數向上仍受制於27000至27300點區間，另一方面，下周季度業績將聚焦於幾大內銀股，料其總體業績表現出平穩增長下，對大市走勢產生承托作用。港股逐漸步入季度業績高峰期，投資者可對具業績支持的股份作留意。其中，海螺水泥（0914）值得關注。受惠今年以來內地水泥價格維持在較高運行水平，水泥板塊股份盈利表現普遍不俗。

海螺水泥（0914）上周公布其截至第三季業績，數據表現理想。期內集團營業收入錄得按年增長42.4%，而股東利潤則增長近15%。由於目前內地經濟正處於下行壓力，在地方專項債落地加上有利的利率環境之下，地方基建項目正對內地水泥需求帶來支持。根據光大證券數據，目前內地水泥價格上漲低於主要集中在華東及中南地區，而全國整體價格上行趨勢預期將維持至11月中旬。另一方面，海螺水泥今年上半年報數據顯示，集團於東部及中部區域的銷售為集團前二大的銷售區域，分別佔其四大銷售區域的28.7%及32.3%，其可望較高程度得益本輪水泥價格向上所帶來的效益。同時，過往第四季均為內地水泥銷售的旺季，預期持續上升的水泥價格將對集團股價帶來支持。

短線吼47元 目標52元

我們料海螺水泥於第四季仍維持在較高的盈利水平，基於目前其較為平穩的走勢，投資者可於47元附近作短線關注，一個月目標價格52元，止蝕可設於44元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光證點股]

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