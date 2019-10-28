黃德几：看好雅生活藉收購擴規模

集團9月底公布，收購中民物業60%股權和新中民物業60%股權，總額不超過5億元（人民幣．下同）。待收購完成後，預計雅生活集團的在管面積，將大幅增加至逾5億平方米，提升市場份額。除了進一步鞏固於粵港澳大灣區、長江三角洲等市場，同時可以拓展在山東半島、川渝等重點區域。

今年上半年，集團的三大業務均錄得增長，物業管理服務收入按年上升63.6%至12.28億元，外延服務收入升40.3%至8.08億元，以及社區增值服務收入錄得增幅157.9%，至2.06億元。

候低20元以下吸納

期內，純利升62.9%至5.41億元，淨利潤率上升1.5個百分點至25.4%。整體毛利率由去年同期的36.3%，上升0.7個百分點至37%。集團的往績和預測市盈率分別為26.3倍和23.6倍，相比其他物管股，碧桂園服務（6098）、綠城服務（2869）和中海物業（2669）的預測市盈率，分別為40.9倍、35.8倍和29.5倍，估值仍具上升空間。

不過，集團第二大股東綠地海外旗下的綠地金融，在10月15日以每股平均價21.18元出售5000萬股H股，所持股權由15%降至11.25%，續為第二大股東。走勢上，5月27日低見10.2港元，期後反覆上升，10月11日高見23.3港元，累計升幅逾1.2倍。上周二失守10天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴闊，宜候低20港元以下吸納，若以大成交突破23.3港元阻力，升勢有望持續，不跌穿18.2港元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]