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沈永年：取得日本居留卡 福利多蘿蘿

【明報專訊】香港人喜愛到日本旅遊，包括筆者在內，每年總會去日本玩兩三次，賞櫻、滑雪、潛水、踏單車……盡情享受人生。原來日本也是香港人投資置業的熱門選擇之一，一來希望為自己的將來買個保障，二來又有一套屬於自己的Second House，作度假之餘，又可享有穩定的租金收入，甚至可成為申請移民的資格，對於不想「連根拔」移民的港人，可謂「進可攻、退可守」，一舉多得。

基本上，除了去日本留學、工作或直接找個日本人結婚之外，目前較適合一般大眾的就是通過「經營管理簽證」這方式。上期筆者亦有在專欄提到，申請「經營管理簽證」人士，只要在日本投資500萬日圓以上，並以「開辦公司」、「收購日本公司」或「作為經營者的手下進行管理業務的管理者」，便可按事業的營運狀况，獲得最多5年在日本長期居留的簽證。

全家可享醫療優惠

在取得「經營管理簽證」後，除了可以為配偶和未成年子女申請以家族以簽證的形式一同在日本居住外，還可以享有日本的各項福利待遇，如全家醫療、子女讀書等。先講醫療，只要取得日本居留卡，那就全家人都能拿到日本的國民健康保險卡，之後就可以在日本的任何一間醫院看病。至於醫療費用，15歲以下是完全免費的，成年人只需負擔30%的醫藥費，其餘的70%都由政府支付；如果是高額的醫療費用，則只需支付10%就可以的了。此外，長者在日本看病也有減免政策的。

還有，日本採取「分散治療預約看病」的，當地有很多高端的診所，日常看病基本上是不用排隊的，倘若在這些診所看病後診斷出病人有其他特別的健康問題，醫生亦會代為致電去大醫院再預約診症時間，完全不用排隊輪候，可以說，日本的醫療制度非常健全；更重要的是日本的醫保制度是全球化的，即使在外國就醫，仍能得到日本的醫保制度保障。

小學初中免費教育

拿到日本的居留卡還有另一個好處，就是當你家中有小朋友，便可以讓其入讀日本學校，日本的小學和初中都享有免費教育，學校飲食方面，每個月只要繳交3000日圓的餐費就可，午餐不但豐富且相當有營養。日本的高中和大學則分為公立和私立兩種，私立高中差不多每年平均350萬日圓，大學則約100萬日圓左右，要是你的孩子努力讀書，考到公立大學的話，那就更加便宜了。更重要是，日本的大學教育在亞洲均是名列前茅，教育質素絕對有保證。

再說「經營管理簽證」的優點，就是「快」！因為最快只需3個月便可獲得移民簽證，而且不需要求申請者長期居住日本；如要定居日本，也可選擇日本的任何一個城市居住。持有「經營管理簽證」者，更可以申請到多個國家的長期多次往返簽證，實在非常方便。

投資酒店項目勝投資民宿

總之，目前日本是沒有投資移民的，只有投資經營管理類物業才符合申請簽證資格，而一般酒店、旅館、民宿等觀光類物業都可以被歸類為經營管理類物業。至於眾多觀光類物業中，筆者始終認為投資酒店項目會較投資民宿優勝，上期筆者亦曾分析過箇中原因，不贅。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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