經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

下一篇 上一篇

謝偉銓：立法團聘物管 加強「三無」大廈支援

【明報專訊】現時全港有逾一萬幢樓齡達50年以上的舊樓，極有需要進行檢驗及維修，惟不少屬於「三無大廈」，被排除在各項支援計劃之外。隨着樓宇老化問題日趨嚴重，政府有必要加快協助此類大廈成立業主立案法團、聘用物業管理公司，才能取得實際支援。

這類俗稱「三無大廈」全港現有約5300幢，既沒有成立業主立案法團、沒有居民組織、亦沒有聘請物管公司。這些大廈在欠缺妥善管理、日久失修下，除面對石屎剝落、滲水問題，亦潛在衛生、治安，消防甚至結構安全等危機。然而，這些大廈的業主不少是長者或低收入人士，他們未必有意識進行檢驗及維修，又或缺乏資金和能力，在沒有法團統籌下，每當樓宇需要維修升降機、翻新外牆時，往往難以整合意見和達成共識。

支援計劃多限法團申請

政府2011年迄今三度推出「大廈管理專業顧問服務計劃」（顧問服務計劃），委聘物管公司免費為業主成立法團，協助申請樓宇維修資助，跟進維修工程及投標工作。惟計劃首兩期僅成功協助成立295個法團，佔三無大廈總數不足一成。加上顧問服務計劃屬於一次性，個別大廈曾成立法團，後期卻停止運作或遲遲未有聘請物管公司，成效成疑。至於其他由政府推出的樓宇維修和消防安全改善援助計劃，例如「招標妥」、「消防資助計劃」等，主要受惠對象為法團，如未成立法團或業委會，則須視乎公契條款或要取得全數業主同意方可申請，令「三無」業主難以受惠。

對於新一份《施政報告》提到，將恆常化顧問服務計劃，並委聘富經驗的物業管理公司，協助有需要的三無大廈和舊樓成立或重啟法團，筆者表示支持，隨着物業管理發牌制度預計明年初實施，物管行業將獲得規範，愈趨專業，偏偏三無大廈既無法團、又缺乏資源聘用物管公司，其問題未能納入物業管理業監管局的職權範疇，確實需要政府政策以填補不足。

同時，筆者更期望當局能深化支援工作，擴展受惠大廈的數目、加快處理速度及加強跟進工作。只有成立法團及聘用物管公司，才能長遠取得更廣泛完善的支援。　

面對可供發展土地及新建房屋供應不足，預計短、中期內亦難以新增大量住宅單位，在此之前，政府應加大力度協助市民進行維修、保養和管理樓宇，以延長現有樓宇的壽命，紓緩樓宇老化危機，亦是善用土地的一環。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

上 / 下一篇新聞

抗零售淡市 SOGO提前辦感謝周 較去年增加兩日 將提早開門迎客
抗零售淡市 SOGO提前辦感謝周 較去年增加兩日 將提早開門迎客
港集運商：「雙十一」生意增長料放緩
港集運商：「雙十一」生意增長料放緩
商舖被毁能否獲賠 官方未定性 險企未有定案
商舖被毁能否獲賠 官方未定性 險企未有定案
監管細節終出台 MaiCapital：助資金流入區塊鏈基金市場
監管細節終出台 MaiCapital：助資金流入區塊鏈基金市場
基金逾一成屬虛擬資產 受證監新規約束
基金逾一成屬虛擬資產 受證監新規約束
彭博黃智亮：放寬按保逢銀行收水 料樓價明年始回升
彭博黃智亮：放寬按保逢銀行收水 料樓價明年始回升
港商洪健雄：擬菲國建大型屋苑 近成本價售予基層
港商洪健雄：擬菲國建大型屋苑 近成本價售予基層
百達Bastianpillai：韓美電訊5G股 投資機會多
百達Bastianpillai：韓美電訊5G股 投資機會多
中手游產品儲備多 今明年盈利有支持 具IP遊戲龍頭優勢 內地規管成潛在風險
中手游產品儲備多 今明年盈利有支持 具IP遊戲龍頭優勢 內地規管成潛在風險
專家觀點
專家觀點
中央去年停批版號 手遊股一度暴跌
中央去年停批版號 手遊股一度暴跌
德勤黎嘉恩：3類企業齊轉差 清盤勢增 未來兩年不樂觀 隨時30年最差
德勤黎嘉恩：3類企業齊轉差 清盤勢增 未來兩年不樂觀 隨時30年最差
收緊借殼上市 白武士趨保守
收緊借殼上市 白武士趨保守
匯控季績今公布 市場料純利跌11%
匯控季績今公布 市場料純利跌11%
利華成衣輕資產運作 訂單反增
利華成衣輕資產運作 訂單反增
電商增長迅猛 生產線靈活配合
電商增長迅猛 生產線靈活配合
JS環球生活傳擱置上市
JS環球生活傳擱置上市
張兆聰：科網猛人接掌 Nike趁機吸
張兆聰：科網猛人接掌 Nike趁機吸
移民台灣 避服兵役
移民台灣 避服兵役
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：A股跑贏港股 Call滬深300
金子：A股跑贏港股 Call滬深300
張兆聰：收租股築底 太地較值博
張兆聰：收租股築底 太地較值博
蔡金強：物管＝空間服務＝發展藍海
蔡金強：物管＝空間服務＝發展藍海
潘啓才：已納港股通股份 較易殺出重圍
潘啓才：已納港股通股份 較易殺出重圍
李聲揚：基礎紮實 新地現價吸引
李聲揚：基礎紮實 新地現價吸引
沈永年：取得日本居留卡 福利多蘿蘿
沈永年：取得日本居留卡 福利多蘿蘿
黃德几：看好雅生活藉收購擴規模
黃德几：看好雅生活藉收購擴規模
伍禮賢：水泥股旺季 海螺績佳可吼
伍禮賢：水泥股旺季 海螺績佳可吼
許繹彬：世界格局趨混亂 做好防風措施
許繹彬：世界格局趨混亂 做好防風措施
陸振輝：退休後不攀比 要及時行樂
陸振輝：退休後不攀比 要及時行樂
陳增濤：Jean Chartron圍牆內Puligny-Montrachet
陳增濤：Jean Chartron圍牆內Puligny-Montrachet
謝紹榮：負利率政策成效受質疑
謝紹榮：負利率政策成效受質疑
陸振球：韓圜日圓交叉盤 測巿效果佳
陸振球：韓圜日圓交叉盤 測巿效果佳
陸振球：孳息曲線變陡斜 利銀行股
陸振球：孳息曲線變陡斜 利銀行股
林少陽：特朗普大選前攞彩 港股漸入佳境
林少陽：特朗普大選前攞彩 港股漸入佳境
技術取勝：煤氣處上升軌之上
技術取勝：煤氣處上升軌之上
潘迪藍：德拉吉卸任 留下重要「資產」
潘迪藍：德拉吉卸任 留下重要「資產」
蘇沛豐：中型銀行息差壓力較小 光行看4.1元
蘇沛豐：中型銀行息差壓力較小 光行看4.1元
李順威：日企基本面轉佳 日股追落後
李順威：日企基本面轉佳 日股追落後
劉思明：中糧肉食大成交破降軌
劉思明：中糧肉食大成交破降軌
何啟聰：憧憬北水買W股 Call美團小米
何啟聰：憧憬北水買W股 Call美團小米
瑞銀亞洲：平保尾季發威 進取Call 26011
瑞銀亞洲：平保尾季發威 進取Call 26011
摩根大通亞洲：績後趁低吸 平保購29649
摩根大通亞洲：績後趁低吸 平保購29649
周顯：到美國上市或主要為走資
周顯：到美國上市或主要為走資
何國良：社保助A股「機構投資者化」
何國良：社保助A股「機構投資者化」
何濼生：國企現况證中國非行國家資本主義
何濼生：國企現况證中國非行國家資本主義
王弼：不想移民 可考慮第二家園
王弼：不想移民 可考慮第二家園
曾淵滄：炒匯控 看股息
曾淵滄：炒匯控 看股息
湯文亮：收租難 收數更難
湯文亮：收租難 收數更難
陳永傑：降緩衝資本比率利經濟樓市
陳永傑：降緩衝資本比率利經濟樓市
廖偉強：放寬按保為樓市注新動力
廖偉強：放寬按保為樓市注新動力
布少明：本季豪宅表現或有驚喜
布少明：本季豪宅表現或有驚喜
李志成：放寬按保 二手添活力
李志成：放寬按保 二手添活力
郭思治．推介股份：中國國航（0753）
郭思治．推介股份：中國國航（0753）
梁冠業．推介股份：中國人壽（2628）
梁冠業．推介股份：中國人壽（2628）
李嘉廉．推介股份：置富產業（0778）
李嘉廉．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
盧楚仁：脫歐亂局遇上蘇格蘭獨立公投
盧楚仁：脫歐亂局遇上蘇格蘭獨立公投
匯璽60呎分租房 呎租233元 月租1.4萬招租 挑戰全港屋苑式分租房呎租紀錄
匯璽60呎分租房 呎租233元 月租1.4萬招租 挑戰全港屋苑式分租房呎租紀錄
本地薑過江龍紛參與 圖分一杯羹
本地薑過江龍紛參與 圖分一杯羹
十大屋苑兩日26成交 4年最旺
十大屋苑兩日26成交 4年最旺
恆大·珺瓏灣 周四次輪賣225伙
恆大·珺瓏灣 周四次輪賣225伙
商舖放頂租兩月增12% 餐飲佔八成
商舖放頂租兩月增12% 餐飲佔八成
高爾夫．御苑 飽覽高球景
高爾夫．御苑 飽覽高球景
翠怡業主反價 實呎返1.6萬
翠怡業主反價 實呎返1.6萬
內地置業退休 宜選現樓
內地置業退休 宜選現樓