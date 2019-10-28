謝偉銓：立法團聘物管 加強「三無」大廈支援

這類俗稱「三無大廈」全港現有約5300幢，既沒有成立業主立案法團、沒有居民組織、亦沒有聘請物管公司。這些大廈在欠缺妥善管理、日久失修下，除面對石屎剝落、滲水問題，亦潛在衛生、治安，消防甚至結構安全等危機。然而，這些大廈的業主不少是長者或低收入人士，他們未必有意識進行檢驗及維修，又或缺乏資金和能力，在沒有法團統籌下，每當樓宇需要維修升降機、翻新外牆時，往往難以整合意見和達成共識。

支援計劃多限法團申請

政府2011年迄今三度推出「大廈管理專業顧問服務計劃」（顧問服務計劃），委聘物管公司免費為業主成立法團，協助申請樓宇維修資助，跟進維修工程及投標工作。惟計劃首兩期僅成功協助成立295個法團，佔三無大廈總數不足一成。加上顧問服務計劃屬於一次性，個別大廈曾成立法團，後期卻停止運作或遲遲未有聘請物管公司，成效成疑。至於其他由政府推出的樓宇維修和消防安全改善援助計劃，例如「招標妥」、「消防資助計劃」等，主要受惠對象為法團，如未成立法團或業委會，則須視乎公契條款或要取得全數業主同意方可申請，令「三無」業主難以受惠。

對於新一份《施政報告》提到，將恆常化顧問服務計劃，並委聘富經驗的物業管理公司，協助有需要的三無大廈和舊樓成立或重啟法團，筆者表示支持，隨着物業管理發牌制度預計明年初實施，物管行業將獲得規範，愈趨專業，偏偏三無大廈既無法團、又缺乏資源聘用物管公司，其問題未能納入物業管理業監管局的職權範疇，確實需要政府政策以填補不足。

同時，筆者更期望當局能深化支援工作，擴展受惠大廈的數目、加快處理速度及加強跟進工作。只有成立法團及聘用物管公司，才能長遠取得更廣泛完善的支援。

面對可供發展土地及新建房屋供應不足，預計短、中期內亦難以新增大量住宅單位，在此之前，政府應加大力度協助市民進行維修、保養和管理樓宇，以延長現有樓宇的壽命，紓緩樓宇老化危機，亦是善用土地的一環。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]