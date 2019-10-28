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潘啓才：已納港股通股份 較易殺出重圍

【明報專訊】過去一年，港股屬於多災多難，對於大部分炒財技細價股的朋友都傷忙慘重，所以改變策略，搵一些大股東有背景，公司有實力及有實業，已成為港股通名單的股份，反而有機會在現况下殺出重圍，令你有機會賺到錢。

今次想介紹的股票是偉祿集團（1196），先講大股東林曉輝的背景。他是深圳的實力派地產發展商，也是深圳市的政協，福田區政協常委及福田區工商聯主席，也是香港大學基金會榮譽會長、深圳市光彩事業促進會副會長、深圳市福田區慈善會副會長。2015年，他獲得世界傑出華人獎，同屆得獎的人有雜交水稻之父袁隆平、中國探月工程首任首席科學家歐陽自遠等，至於在上一屆的得獎者，包括佛光山開山宗長星雲大師、香港中文大學校長沈祖堯教授，以及換肝之父范上達教授等。同年，林曉輝捐出1000萬元在香港大學醫學院成立「林曉輝基金教授席（兒童心臟科）」，幫助兩地、乃至全球患有心臟病的兒童及其家庭。可見他進軍香港的決心。

林曉輝是一個典型的潮汕商人。上世紀90年代中後期在深圳打工，於2004年用打工的積蓄成立了偉祿科技。這時候的偉祿科技做的是外貿、顯示器製造和代工的生意，規模還很小，作為老闆的林曉輝也得兼職銷售。

偉祿大股東猛人 吸引大公司成長期客戶

他找到當時泰國最大的顯示器分銷商尼普達電腦公司，以最優惠的價格談下一筆訂單。正因為林曉輝的誠信與務實，吸引幾家大企業比如韓國大宇、迪拜的Discovery品牌成了他公司的長期客戶。其後，公司更一度躋身2012年中國民營進出口額前500強企業。

林曉輝在2014年進軍香港股票市場，在2014年3月，昌明投資宣布大股東悉售控股權，涉約53.25%股權，觸發全購要約。聯交所資料顯示，由深圳房地產公司偉祿集團的董事長林曉輝、總裁蘇嬌華，於2月26日持有上述股份，每股作價0.7元，涉及總金額近2.36億元，其後昌明投資正式改名為偉祿集團控股有限公司。2014年8月，偉祿集團成立合營公司「偉祿汽車零件有限公司」，增加分銷汽車零件業務。11月，林曉輝夫婦以代價2100萬港元收購美林證券有限公司全部股本權益，增加證券經紀業務。2017年2月，集團宣布獲納入為恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數和恒生港股通小型股指數，並於3月成為深港通港股。2018年1月，宣布擬斥資62.2億元人民幣收購位於深圳市龍華區觀瀾偉祿雅苑的商業部分及光明區偉祿科技園，4月收購完成。

買殼後施財技 貨源極度歸邊

2018年12月，偉祿集團宣布以9600萬元收購創越融資有限公司全部股本60%。創越融資為一間於香港註冊成立的有限公司，持有證監會所授出，以進行證券及期貨條例項下第1類、第4類，以及第6類受規管活動的牌照。林曉輝買殼後，做了一系列的財技，派息0.5元，再4供1，供1元，這些應該是買殼的財技安排，也因此令到貨源歸邊到了極點。

無論經濟或政治都非常動盪的2019年，偉祿集團的股價異常硬淨，今年最高價是5.21元，最低價是4.12元，這幾天的股價約4.68元。由於這公司已賣殼4年，股價仍然維持在此水平，證明林生有意進行重大注資，如果事成，相信這股票將會繼續有運行。

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[潘啓才 通天財技]

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