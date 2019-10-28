回到財務上的安排，香港人移民台灣，通常有兩個選擇，分別是「投資移民」和「創業移民」。投資移民的條件相對簡單，於台灣投資600萬新台幣（約150萬港元）或以上，設立、購買或投資現有公司，投資須持續一年並符合居留要求就可以申請入籍台灣，沒有規定每年需要多少營業額。

36歲前先移居 暫不入籍

創業移民的資金要求比較低，只須200萬新台幣（約50萬港元），不過申請及條件較為複雜，而且有營業額的要求，每年須達300萬元新台幣（約75萬港元），如果生意經營不善，隨時會令移民計劃泡湯。如果黃先生的資金許可，移居台灣的目標又是不容有失的話，投資移民可能是比較穩妥的選擇。不過，如何選擇都好，黃先生移居台灣並不是退休，是需要繼續「搵食」，對所挑選的生意必須有充分了解和用心經營。

須投資150萬 不能作私人用途

假設選擇投資移民，所投資的資金在指定的投資期間內，屬於公司的營運資金，基本上是不能提取作私人用途，換言之除了這150萬港元外，黃先生需要準備額外的資金來維持12個月的生活，包括日常的生活開支及房租。不過，實際上最好是能夠準備3至5年的生活費，因為始終所投資的生意可能是未來的主要收入來源，而生意要上軌道是需要時間的。

宜額外備3至5年生活費

根據台灣行政院主計處的薪金資料，台灣人年薪中位數約為48萬新台幣（約12萬港元），這個預算相信足夠過「中位數」的生活。總的來說，黃先生想以較穩妥的方式移民台灣，需要準備150萬港元做投資，60萬港元作備用生活費，合共210萬港元。

最後一提，移民不是簡單事情，宜與家人多溝通，至於更多的細節問題，建議進一步諮詢相關專業人士的意見。

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香港財務策劃師學會副主席（發展）

[李澄幸 理財信箱]