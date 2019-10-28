張兆聰：科網猛人接掌 Nike趁機吸

如此成功的CEO離職，市場自然會擔心今後前景，股價受壓。此外，雖然NBA事件後中國迅速息事寧人，騰訊（0700）仍繼續轉播，但Nike在中國下架火箭隊產品，被美國副總統彭斯猛烈抨擊，直指太多美國跨國公司向中國資金和市場叩頭，不敢批評中國共產黨，更不敢堅定表達美國價值；斥責Nike以所謂「社會公義衛士」自居，但遇上香港議題時，它寧願放下社會良心。

人事變更醞釀多時 對短期業績影響微

帕克接受訪問時強調，Donahaoe一直在數碼化轉型方面與高級管理層合作，今次人事變更醞釀多時。以他曾擔任eBay、Paypal、ServiceNow等多間科網、支付、雲計算企業高管的資歷，可望帶領Nike成功轉型。以Nike強勁的品牌知名度、豐富的產品線，今次易帥不會對短期業績構成影響，股價回落相信是買入的機會。

平保季績遜預期 引發拋售

平保第三季業績遜預期，新業務價值僅升4%，並將全年預測下調至增長5%。期內壽險經營溢利升19%，較上半年的37%顯著放緩，保險代理人數意外再次減少3%至125萬名。市場的感覺是復蘇之路並不平坦，股價卻因次季業績發出進入上升周期的訊號而處於高位，結果今次業績引發市場拋售。

倘破前高位 金價挑戰1700美元

友邦（1299）亦受到影響而下跌，事關市場原先期望集團中國業務表現亮麗，能部分抵消本港銷售下跌的影響。若中國情况也不如想像般美好，友邦便有下調壓力。不過，友邦在內地表現一直遠勝同業，平保遜預期不一定有參考性。

短期來看，股市大勢向好，美元走勢開始轉弱，整固多時的金價可留意。如果今次能突破前高位，有頗大機會挑戰1700美元水平，金礦股是短期理想的投機選擇。

[張兆聰 穩增長百萬倉]