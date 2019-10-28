利華成衣輕資產運作 訂單反增

越南成本較低 製衣業成熟

司徒志仁指：「從來不相信有夕陽工業，只有夕陽公司」，並謂成衣行業是增長慢而永遠不斷演變的行業。生產基地在過去200年，由早年英國、歐洲，轉往美國，到後來中國及東南亞崛起，以至轉往肯亞及埃塞俄比亞，直至科技跟上後，令製衣不再需要大多人手為止。消費者則由歐美開始，見證中國中產崛起，到近年印度中產增加。成衣業需要的是，因應客戶組合轉變，保持靈活。利華的生產線，早於10年前中國佔100%生產力，並自8、9年前開始轉往越南、柬埔寨及印尼，當中以他所見，越南的製衣業為中國市場之外，表現最成熟的市場。雖然中國有生產力高、供應鏈集中及完善的好處，但是東南亞可發揮勞工密集及成本較低的好處。

隨着更多同業遷入東南亞，司徒志仁不諱言，這無可避免拉高勞工成本，他更預期，在東南亞的成本上升趨勢會持續下去。利華作為買方，在越南面對的勞工成本增加時，則可以透過當地的生產力提升去抵消影響，同時在越南盾貶值下，亦令成品以美元計的成本下跌。因應整體生產力的供應不及需求增長之快，當地廠家會偏向選擇能夠幫助他們取得利潤的好伙伴，因此向這些廠家採購生產力的利華，便做到準時付款、不會要求不合理，及專門承接高價牌子的訂單，達到技術轉移，讓利華及廠家雙贏。同樣模式亦有複製至柬埔寨及印尼，但是因應利華承接高增值的產品，因此在選擇伙伴方面，不會選擇孟加拉、埃塞俄比亞及巴基斯坦的廠家作為伙伴。

接高價牌子訂單 達技術轉移

司徒志仁又說：「沒有人有水晶球可告訴大家，特朗普會在一年半前向中國發動貿易戰，作為公司負責人，有需要更加講求靈活」，利華會以輕資產形式經營，以他所見，未見失單，反而見到有加單的情况。但是從事品牌及零售生意者，則無可避免受到影響。