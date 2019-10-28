匯控季績今公布 市場料純利跌11%

高盛：淨息差恐降

高盛報告預期，匯控第三季純利將下跌5%至36.93億美元。匯控上季因港元拆息上升而提升淨息差0.03個百分點，不過今季1個月港元拆息持平，同時美元拆息下降，預期今季匯控淨息差將按季減少0.13至0.25個百分點。零售銀行的財富管理業務貢獻次季收入16%，不過第三季恒指下跌9%，將影響此部分的收入。

成本節省方面，匯控的歐美業務佔集團的資產負債表約30%，不過對集團盈利沒有明顯貢獻，成為匯控提升效率的目標，一旦落實，將對股價帶來正面影響。高盛維持匯控買入評級，12個月目標價為77元。

摩根大通則預期，匯控第三季純利下跌6.8%至36.33億元，雖然並不預期第三季會特別令市場失望，不過估計第四季和明年的表現會更弱。美國減息影響港元拆息下跌，估計美國再減息0.5個百分點，將減少匯控淨利息收入19億美元。

彭博料裁員逾萬人

作為匯控增長主要動力，摩根大通認為香港盈利面臨壓力，除拆息因素外，香港經濟增長放緩，生產者物價指數在收縮區間和通脹放緩，令貸款增長和淨利息收入面臨壓力。另外，匯控面對香港以外的亞洲區業務成本和資本效益欠缺效益；為維持中長期信貸增長能力，在經濟下行周期削減派息的風險上升；及在收入減弱下，削減成本措施效率有限的制約。摩通維持匯控「減持」評級，目標價為6.06英鎊，即約66.35港元。

《彭博》則認為，匯控裁員將為今季以至明年的重點，按市場預期裁減1萬人，營運JAWS（收入與支出增幅相差）料可保持低單位正數。第三季淨息差可保持1.6厘以上，不過英國和香港市場的按揭和貸款價格競爭，將對淨息差有影響。